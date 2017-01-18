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Крещение для "слабаков": в Лунинце на праздник освятили бассейн

19.01.2017 18:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв – Sputnik. Жители Лунинца, которые не отважились на Крещение окунуться в прорубь, могут сделать это в более комфортных условиях – в бассейне местной детско-юношеской спортивной школы, сообщил ресурс "Медиа-Полесье".

Крещение для "слабаков": в Лунинце на праздник освятили бассейн
© Sputnik / Виктор Толочко
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Традиционно на Крещение белорусы направляются к водоемам, где для верующих готовят проруби и освящают в них воду.

Как сообщил ресурс, в ДЮСШ по плаванию "Дельфин" воду 19 января освятил клирик Кресто-Воздвиженской церкви иерей Георгий Филинович – в спортивном и малом бассейнах. При этом подчеркивается, что жители Лунинца, у которых не хватило решимости окунуться в крещенскую прорубь, могут сделать это в условиях более комфортных.

Сообщается, что освящать воду в бассейне ДЮСШ в Лунинце уже стало традицией – в прошлом году на Крещенье в школу тоже приходили священники.

 
Теги: Минск
 
 
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Клирик Кресто-Воздвиженской церкви освятил воду в двух чашах – спортивной, где проходят соревнования, и малой.

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