МИНСК, 19 янв – Sputnik. Жители Лунинца, которые не отважились на Крещение окунуться в прорубь, могут сделать это в более комфортных условиях – в бассейне местной детско-юношеской спортивной школы, сообщил ресурс " Медиа-Полесье ".



© Sputnik / Виктор Толочко Как отметили Крещение: купания, святая вода и чин освящения 18

Традиционно на Крещение белорусы направляются к водоемам, где для верующих готовят проруби и освящают в них воду.

Как сообщил ресурс, в ДЮСШ по плаванию "Дельфин" воду 19 января освятил клирик Кресто-Воздвиженской церкви иерей Георгий Филинович – в спортивном и малом бассейнах. При этом подчеркивается, что жители Лунинца, у которых не хватило решимости окунуться в крещенскую прорубь, могут сделать это в условиях более комфортных.

Сообщается, что освящать воду в бассейне ДЮСШ в Лунинце уже стало традицией – в прошлом году на Крещенье в школу тоже приходили священники.