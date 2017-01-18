Полоцк по итогам республиканского конкурса стал молодежной столицей Беларуси, сообщили в пресс-центре Министерства образования.

В конкурсе участвовали 11 городов страны, в финале — четыре. «Города оценивали по ряду критериев. В частности, это благоустройство территории, возможности досуга, получения качественного образования, отдыха. Лучшим по всем направлениям в 2016 году, а также по планам на 2017-й стал Полоцк», — отметили в пресс-центре.

Первые тематические мероприятия пройдут в Полоцке в конце января. В течение года город станет молодежной площадкой для республиканских и международных мероприятий: фестивалей, акций, проектов, встреч, конференций. В них примут участие белорусские и зарубежные учащиеся, студенты и рабочая молодежь.

Конкурс «Молодежная столица Беларуси» проводится второй год подряд. В 2016-м ею были Барановичи. В городе прошло более 130 мероприятий районного, республиканского и международного характера: студенческий форум «Я говорю «Да!», конкурс «Лидер года», открытый диалог «Роль молодежи в развитии страны» и другие.

Организатор конкурса по избранию республиканской молодежной столицы — Министерство образования.