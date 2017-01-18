В Беларуси станет проще получить землю - как инвесторам, так и под частное строительство. Соответствующее поручение дал правительству Александр Лукашенко, сообщает телеканал «МИР 24». При этом президент отметил, что пользоваться землей нужно ответственно.

«Передача земли должна приносить экономическую выгоду. Надо исключить излишние административные барьеры и бюрократию. Хотя в настоящее время остро стоит вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот земельных участков, занятых инвесторами, не исполняющими свои обязательства, особенно в Минской области. Необходимо навести порядок с такими инвесторами», - сказал президент Беларуси.

До недавнего времени право выделять земли инвесторам и дачным кооперативам находилось в компетенции губернаторов. Но это, по словам президента, привело к запущению территорий. Теперь Александр Лукашенко взял эти вопросы под свой контроль. По итогам совещания президент также поручил определить порядок работы с пустующими и ветхими домами .