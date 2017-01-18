Столичные правоохранители разыскивают двух женщин, которые в разное время и в разных местах пытались сдать в обменник фальшивую иностранную валюту. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Один случай произошел еще 14 сентября 2016 года. Женщина пришла в банк по улице Матусевича и попыталась обменять фальшивые 50 долларов. Кассир вызвала милицию, но женщина скрылась до приезда правоохранителей. Ее зафиксировала камера видеонаблюдения.





На вид женщине 40−45 лет, рост 165−170 см, плотного телосложения, волосы темные короткие. Была одета в куртку розового цвета со вставками и джинсы голубого цвета.

Подобная ситуация произошла и совсем недавно — вечером 11 января. На этот раз женщина пыталась обменять фальшивые 5 тысяч российских рублей в банке на улице Голубка.





Ей на вид 30−35 лет, рост 160−165 см, волосы русые средней длины. Была одета в пуховик темного цвета с капюшоном, шапка темного цвета с узором. Носит обручальное кольцо.

Правоохранители просят всех, кто что-то знает об этих женщинах, сообщить по телефонам: 8(044) 777−77−03, 8(017) 207−67−67 или 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.