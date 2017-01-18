﻿ Столичная милиция ищет двух женщин, пытавшихся обменять в банке фальшивые деньги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Столичная милиция ищет двух женщин, пытавшихся обменять в банке фальшивые деньги

19.01.2017 20:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Столичные правоохранители разыскивают двух женщин, которые в разное время и в разных местах пытались сдать в обменник фальшивую иностранную валюту. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Один случай произошел еще 14 сентября 2016 года. Женщина пришла в банк по улице Матусевича и попыталась обменять фальшивые 50 долларов. Кассир вызвала милицию, но женщина скрылась до приезда правоохранителей. Ее зафиксировала камера видеонаблюдения.


На вид женщине 40−45 лет, рост 165−170 см, плотного телосложения, волосы темные короткие. Была одета в куртку розового цвета со вставками и джинсы голубого цвета.

Подобная ситуация произошла и совсем недавно — вечером 11 января. На этот раз женщина пыталась обменять фальшивые 5 тысяч российских рублей в банке на улице Голубка.


Ей на вид 30−35 лет, рост 160−165 см, волосы русые средней длины. Была одета в пуховик темного цвета с капюшоном, шапка темного цвета с узором. Носит обручальное кольцо.

Правоохранители просят всех, кто что-то знает об этих женщинах, сообщить по телефонам: 8(044) 777−77−03, 8(017) 207−67−67 или 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один случай произошел в сентябре прошлого года, второй - совсем недавно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко поручил разобраться с землей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика