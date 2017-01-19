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Поздравление министра обороны Республики Беларусь с 15‑летием главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Беларусь

19.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Товарищи офицеры! Уважаемые ветераны!

20 января 2017 года отмечается 15‑летие главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Многовековая история службы штабов, наследие оперативного управления штаба Краснознаменного Белорусского военного округа и Главного штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь заложили фундаментальные основы, обусловившие успешную деятельность органов военного управления как в мирное время, так и в ходе войны. За историю своего существования в суверенной Беларуси главное оперативное управление Генерального штаба не утратило эти славные традиции и накопленный опыт и продолжает совершенствовать подходы к решению задач управления Вооруженными Силами, стратегического планирования обороны государства, мероприятий по строительству и развитию Вооруженных Сил.

Сегодня коллектив главного оперативного управления успешно справляется с возложенными задачами, подтверждая роль ведущего подразделения Генерального штаба. Выражаю свою признательность всему личному составу главного оперативного управления Генерального штаба за достигнутые высокие результаты, ежедневную высокопрофессиональную и качественную службу.

Поздравляю военнослужащих, ветеранов, гражданский персонал главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил с 15‑летием со дня образования!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ратной службе на благо нашей Родины — Республики Беларусь.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков

 
 
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