Товарищи офицеры! Уважаемые ветераны!

15 лет назад на базе оперативного управления Главного штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь было создано ведущее структурное подразделение Генерального штаба Вооруженных Сил — главное оперативное управление. Статус главного управлению придали возложенные на него функции стратегического планирования обороны страны, а не только применения Вооруженных Сил.

За время своего существования главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных Сил подтвердило правильность принятого решения о его создании и достигло высоких результатов в сфере развития теории и практики стратегического планирования и обеспечения военной безопасности государства.

В современных условиях, когда мир вступил в стадию кардинальных экономических и военно-политических изменений, роль главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил в системе обеспечения военной безопасности государства неизмеримо возрастает. Высокая профессиональная подготовка офицеров, творческая инициатива, слаженность коллектива позволяют главному оперативному управлению качественно и эффективно решать возложенные задачи.

20 января необходимо рассматривать не только как день образования главного оперативного управления Генерального штаба, но и как профессиональный праздник всех офицеров‑операторов Вооруженных Сил Республики Беларусь — представителей этой сложной и ответственной военной профессии.

Поздравляю офицеров, гражданский персонал главного оперативного управления Генерального штаба, ветеранов оперативного управления штаба Краснознаменного Белорусского военного округа, Главного штаба Вооруженных Сил, всех офицеров‑операторов с праздником. Желаю неиссякаемой энергии и творческого вдохновения для дальнейших свершений в деле обеспечения военной безопасности Республики Беларусь!

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор О. А. Белоконев