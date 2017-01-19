На этой неделе с танковыми подразделениями 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады проходят контрольные тактические занятия с боевой стрельбой взводов. Ратная учеба организована на тактическом поле Гожского полигона.



На днях стартовало занятие с одним из взводов танковой роты гвардии старшего лейтенанта Юрия Борщевского.

Еще затемно подразделение выдвинулось из парка боевых машин в район проведения занятия. В ходе марша было отработано упражнение по вождению боевых машин в составе подразделения. Первым двигался танк командира взвода гвардии старшего лейтенанта Евгения Мозгеля. Старший механик-водитель гвардии ефрейтор Павел Шиманель пристально всматривался в снежную целину, ну а тем, кто ехал следом, было уже легче…

Взвод прибыл в указанный район к назначенному времени. Там танкисты без раскачки приступили к отработке первого учебного вопроса: размещение на месте. Было организовано охранение, экипажи незамедлительно начали маскировку боевых машин. Для этого личный состав использовал подручные средства — снег и лапник.

Механики-водители очистили запорошенные смотровые приборы и прицелы, провели контрольный осмотр танков, занялись их подготовкой к боевому применению. Тем временем наводчикам были выданы боеприпасы, которые тут же загрузили в танки. Обучаемые расчехлили пушки.