﻿ Танкисты сильны и огнём, и манёвром. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Танкисты сильны и огнём, и манёвром

19.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

На этой неделе с танковыми подразделениями 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады проходят контрольные тактические занятия с боевой стрельбой взводов. Ратная учеба организована на тактическом поле Гожского полигона.

На днях стартовало занятие с одним из взводов танковой роты гвардии старшего лейтенанта Юрия Борщевского.

Еще затемно подразделение выдвинулось из парка боевых машин в район проведения занятия. В ходе марша было отработано упражнение по вождению боевых машин в составе подразделения. Первым двигался танк командира взвода гвардии старшего лейтенанта Евгения Мозгеля. Старший механик-водитель гвардии ефрейтор Павел Шиманель пристально всматривался в снежную целину, ну а тем, кто ехал следом, было уже легче…

Взвод прибыл в указанный район к назначенному времени. Там танкисты без раскачки приступили к отработке первого учебного вопроса: размещение на месте. Было организовано охранение, экипажи незамедлительно начали маскировку боевых машин. Для этого личный состав использовал подручные средства — снег и лапник.

Механики-водители очистили запорошенные смотровые приборы и прицелы, провели контрольный осмотр танков, занялись их подготовкой к боевому применению. Тем временем наводчикам были выданы боеприпасы, которые тут же загрузили в танки. Обучаемые расчехлили пушки.


Установка пулемета

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе с танковыми подразделениями 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады проходят...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В соответствии с Конституцией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика