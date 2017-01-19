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В соответствии с Конституцией

19.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В законотворческом процессе Беларуси неукоснительно соблюдаются принципы и нормы Конституции, заявил журналистам председатель Конституционного суда Беларуси Пётр Миклашевич после оглашения заключительной части Послания Конституционного суда (КС) Президенту Республики Беларусь и палатам Национального собрания «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2016 году».

Конституционный суд, исходя из верховенства права, верховенства Конституции, оценивал состояние конституционной законности в прошедшем году. Верховенство права как принцип конституционного строя Беларуси обязывает государство, все его органы, должностных лиц, граждан действовать в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней законодательных актов.

«В прошлом году КС проверил конституционность 53 законов, принятых парламентом, до подписания их Президентом. Все законы признаны соответствующими Конституции. Это свидетельствует о том, что в законотворческом процессе неукоснительно соблюдаются принципы и нормы Конституции, находят должное развитие конституционные ценности», — сказал Пётр Миклашевич.

В послании отмечается, что при оценке конституционности норм закона Конституционный суд в ряде случаев выявил коллизии и правовую неопределенность отдельных положений. В связи с чем сформулировал в своих решениях адресованные законодателю правовые позиции, направленные на устранение дефектов правового регулирования в целях обеспечения верховенства права, реализации конституционных положений в законотворческой деятельности.

Выработаны правовые позиции КС и в адрес органов правоприменения, ориентирующие на исполнение законов с учетом конституционно-правового смысла, указывающие на недопущение подмены на практике одной конституционной ценности другой.

Беларусь, по оценке независимых международных организаций, устойчиво занимает достойное место в глобальном рейтинге стран мира по индексу верховенства права. Речь идет о таких контрольных показателях, как отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское и уголовное правосудие. При этом Беларусь опережает по данному индексу страны, входящие в Содружество Независимых Государств.

БЕЛТА

 
 
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