На днях военнослужащие 65‑й автомобильной бригады совершили пятидесятикилометровый марш. Это мероприятие стало заключительным этапом доподготовки водителей. С некоторыми из них побеседовал корреспондент военного информационного агентства «Ваяр».





…В парке автомобильной бригады, как всегда, оживленно. Не более часа назад колонна вернулась с автомобильного марша. Мое внимание привлек один из водителей, осматривавший «подопечный» автомобиль. Заботливо — негромко — закрыв крышку капота автомобиля, он обернулся. Улыбка на лице говорила: день у этого парня задался!

На вопрос, как прошел марш, рядовому Николаю Дмитренко долго искать ответ не пришлось:

— К маршу мы готовились очень серьезно и прошли его хорошо, без поломок и других неприятностей. Управлять автомобилем в составе колонны, да еще на зимней дороге — не так просто. Необходимо следить за дистанцией: если ехать близко, в случае чего не успеешь затормозить, ну а если слишком далеко — возрастает риск уже позади машины…

В беседе Николай рассказал также о том, что родом он из Калинковичей, в бригаде служит второй месяц. В армии ему нравится, старшие товарищи во всем помогают. Рядовой Дмитренко уверен в том, что за время службы узнает много нового и полезного.

* * *

Недалеко от нас, около новенького МАЗа, о чем-то спорили несколько солдат. Среди них сержант Сергей Красневский:









— После марша настроение у всех приподнятое. Я уже третий раз в нем участвую. В своем первом выезде в составе колонны волновался, не скрою. Поэтому отдаю должное тем ребятам, которые умело преодолели сегодня эти пятьдесят километров.

Сергей служит уже более года. С его слов, здесь он нашел новых и верных друзей, приобрел опыт вождения грузовых машин. А еще получил водительскую категорию Е, чему очень рад.

— Все так! — поддержал разговор рядовой Максим Стасюлевич. — А я в марше участвовал во второй раз — и, как мне показалось, волновался гораздо больше. Зимняя дорога обледенела, утром еще темно, машина крупногабаритная…

К счастью, водитель в погонах оказался профессионалом. С пятью десятками километров Максим справился без единой «запинки».

О службе рядовой Стасюлевич отзывается хорошо. Признался: армия сделала его мужественнее, серьезнее. «На гражданке» он работал водителем большегрузного автомобиля, за время срочной службы свои навыки и умения только развил.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора