Факультет Генерального штаба Вооруженных Сил учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» достойно хранит и приумножает традиции прошлых поколений нашей армии. Накануне новогодних праздников сюда пришла хорошая новость: приказом министра обороны Республики Беларусь Офицерское собрание факультета было признано победителем ежегодного смотра-конкурса на лучшее Офицерское собрание воинской части в 2016 году. Наградой за первое место стал переходящий вымпел «Лучшему Офицерскому собранию Вооруженных Сил Республики Беларусь», а также ценный подарок.

Уместно будет сразу напомнить о том, что факультет Генерального штаба в Военной академии был создан в марте 2006 года указом главы государства для подготовки офицеров стратегического звена — профессиональной военной элиты, способной командовать соединениями, объединениями и видами Вооруженных Сил, руководить управлениями центрального аппарата Министерства обороны и Генерального штаба в современных условиях.

Открытие факультета стало действительно знаменательным событием, поскольку с его появлением завершилось создание полного цикла подготовки военных кадров в национальной системе военного образования.