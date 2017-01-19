В системе управления Вооруженными Силами Беларуси одно из ведущих мест отводится главному оперативному управлению Генерального штаба Вооруженных Сил (ГОУ).



Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления генерал-майор Павел Муравейко рассказал о предназначении ГОУ, его деятельности в строительстве и подготовке Вооруженных Сил, достижениях и успехах, достигнутых за эти годы.

— Павел Николаевич, 20 января 2017 года главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь отмечает 15‑летие со дня образования. Дата вроде небольшая, но что за ней стоит, какой путь пройден ГОУ за это время?

­— 15 лет по историческим меркам — дата небольшая, но за этот период пути становления и развития ГОУ произошло очень много важных событий, проделан огромный объем работы.

В ноябре 2001 года одновременно с созданием Генерального штаба Вооруженных Сил оперативное управление было преобразовано в главное оперативное управление и стало ведущим структурным подразделением Генерального штаба.

К середине января 2002 года было завершено формирование управления, определены его задачи и функции. С утверждением Положения о главном оперативном управлении дата 20 января 2002 г. была установлена как годовой праздник — День главного оперативного управления. Именно с этого дня и отсчитывается история главного оперативного управления, хотя она, несомненно, имеет гораздо более глубокие корни и богатые традиции.

Сегодня главное оперативное управление предназначено для организации стратегического планирования обороны государства и применения Вооруженных Сил, их строительства и развития, координации деятельности органов военного управления и структурных элементов военной организации государства при выполнении оборонных задач в мирное и военное время.

— Можно ли говорить, что ГОУ, являясь основным структурным подразделением Генерального штаба Вооруженных Сил, отвечает за реализацию основных функций Генштаба, то есть является своего рода его генератором идей и катализатором всех процессов деятельности, строительства и развития Вооруженных Сил? Какие еще направления деятельности осуществляет ГОУ?

— Да, соглашусь с таким тезисом и добавлю: главное оперативное управление, занимая особое место в системе управления Вооруженными Силами, прикладывает максимум усилий для того, чтобы деятельность структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил, штабов всех уровней по руководству подготовкой подчиненных войск носила осмысленный, логичный и целенаправленный характер.

Следуя всем известному принципу, что «теория без практики мертва», в главном оперативном управлении тщательно разрабатываются все мероприятия оперативной подготовки. Именно здесь рождаются замыслы проведения учений, осуществляются детальнейшая их разработка и организация проведения. Среди них можно выделить ряд крупных учений и тренировок, таких как «Березина-2002», «Щит Союза — 2006», «Запад‑2009» «Щит Союза — 2011», «Запад‑2013», «Щит Союза — 2015».

Под пристальным вниманием главного оперативного управления проходит процесс строительства и развития Вооруженных Сил, развитие организационной и технической составляющих системы управления, совершенствование боевых и обеспечивающих систем, оснащение Вооруженных Сил новыми образцами вооружения, военной и специальной техники.

При непосредственном участии офицеров ГОУ решаются задачи поддержания на высоком уровне боевой и мобилизационной готовности, готовятся и проводятся внезапные проверки с практической отработкой вопросов применения проверяемых подразделений в ходе тактико-специальных учений, проверки готовности дежурных сил и средств по ПВО.

Ведущую роль играет главное оперативное управление в работе по развитию теории военного искусства, совершенствованию уставных документов в области применения и подготовки войск.

Активно участвуют офицеры управления в мероприятиях, проводимых в рамках международного военного сотрудничества, в частности в учениях «Взаимодействие» и «Нерушимое братство».

Последовательная и систематическая работа главного оперативного управления по всему спектру возложенных задач — от стратегического планирования обороны государства до руководства оперативной подготовкой — обеспечивает плановую качественную подготовку Вооруженных Сил.

— Решение таких сложных задач в новых условиях, огромная ответственность за подготовку армии и страны к обороне, а с началом военных действий — за управление войсками в ходе вооруженной борьбы придает особый статус операторской работе. В чем ее суть и каковы современные требования к офицерам-операторам?

— Суть работы оперативного управления любого штаба, в том числе и Генерального штаба, заключается в разработке замысла предстоящих действий, их тщательном планировании и претворении принятых решений в жизнь. В этом процессе офицерам главного оперативного управления предоставлена полная свобода творчества, приветствуются новизна решений, новаторство, но при этом необходимо учитывать, что инициатива предполагает высочайшую ответственность, точность и скрупулезность в работе по всем направлениям деятельности.

Говоря об офицерах и лицах гражданского персонала главного оперативного управления, могу уверенно заявить, что они по праву занимают достойное место в ряду высококвалифицированных специалистов Вооруженных Сил, олицетворяя собой образец исполнения воинского долга.

В главном оперативном управлении высок процент офицеров, которые имеют высшее стратегическое военное образование. И это не просто качественная кадровая политика, а необходимое условие для решения задач.

Высочайшая организованность и самоотдача, высокое чувство ответственности при выполнении воинского долга, порядочность и честность — вот те качества, которыми должен обладать офицер главного оперативного управления.

— Начался 2017 год: каковы планы и задачи?

— Что касается задач на этот учебный год, прежде всего в полном объеме и с высоким качеством должны быть выполнены мероприятия поддержания требуемого уровня боевой готовности органов военного управления и войск.



Приоритетным направлением нашей деятельности станет также обеспечение реализации мероприятий Плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2016–2020 годы и государственных программ в области обороны.

Кроме того, с высоким качеством должны быть проведены запланированные мероприятия оперативной подготовки в масштабе Вооруженных Сил — совместная штабная тренировка и совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.

Учитывая, что в 2017 году роль председателя в Организации Договора о коллективной безопасности перешла к Республике Беларусь, главному оперативному управлению предстоит также участвовать в решении задач, направленных на повышение эффективности функционирования военной составляющей этой организации.

Скажу откровенно: работа предстоит колоссальная. И мы уже работаем на опережение во многих вопросах, внося весомый вклад в обеспечение военной безопасности Республики Беларусь.

— Павел Николаевич, вы, конечно же, согласитесь с тем, что основа любого коллектива — люди, работающие в нем. Что вы можете сказать о своих подчиненных, что пожелаете им в честь праздника?

— Да, вы совершенно правы: люди — это основа основ. Хочу выразить свою признательность всему личному составу за ежедневную высокопрофессиональную и качественную работу.

В праздничный день желаю всему коллективу главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил, всем его ветеранам, их родным и близким мира и стабильности, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и творческого вдохновения в работе, благополучия и счастья в семьях.

Беседовал Андрей Данилов, «Ваяр», фото Дениса Малышица