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Офицеры ГОУ – о своей службе и немного о себе

19.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Честно говоря, мои представления о деятельности главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил были весьма поверхностными. Я был уверен, что там на стенах развешаны карты, расчерченные красными и синими стрелами, столы завалены диаграммами, таблицами и схемами, а офицеры-операторы, нахмурив брови и вооружившись цветными карандашами, ежеминутно наносят на карты какие-то очень важные знаки. Ведь именно так показывают работу штабов в многочисленных отечественных и зарубежных фильмах!..

Не хочу сказать, что разочарование мое, когда я увидел совершенно другую картину, было горьким. Обычные кабинеты, стандартные компьютеры, ничем не примечательные шкафы и стулья. Но вот люди там служат необычные!

Не хмуря брови, без помощи цветных карандашей и не прибегая к диаграммам и схемам, офицеры ГОУ рассказывали о своей службе, о друзьях-товарищах  — и немного о себе. Я записал некоторые из высказанных ими мыслей, которые показались любопытными и окончательно рассеяли созданный на киноэкране образ штабистов…

 

Полковник Андрей Матиевич:

— Служба в ГОУ — это моя жизнь. Когда в 2003 году я пришел в главное оперативное управление Генерального штаба, мне очень помогли старшие товарищи — полковники Андрей Шелухо и Андрей Чернышов. Считаю их своими учителями. Надеюсь, что и я за эти годы многому научил своих подчиненных…

Офицеру ГОУ обязательно надо иметь творческий, аналитический склад ума, высочайший уровень общей подготовки, причем не только в военном деле, но и во всех сферах человеческой деятельности. Но первичным для всех нас является осознание высочайшей ответственности за судьбу государства и народа.

 

Подполковник Сергей Горельский:

— Я служу в ГОУ всего один год. Здесь отличный коллектив, сложная, но интересная работа. Трудности в первые дни, конечно же, были, но здесь очень доброжелательная атмосфера и тебе всегда помогут.

Я сразу же осознал, насколько высок здесь уровень ответственности, насколько многоплановы требования к офицерам-операторам. Для них необходим высочайший уровень интеллекта, обширные знания. Поэтому офицеру ГОУ как никому другому необходимо учиться, необходимо дальнейшее образование.

 

Полковник Александр Тарасевич:

— Служба в главном оперативном управлении — это служба для любознательных! Разнообразное содержание служебных задач подразумевает, что офицер, их выполняющий, будет постоянно совершенствовать свои знания. Ведь планирование обеспечения военной безопасности государства требует фундаментальных знаний и в экономике, и в военной сфере, и в социальных науках, и в духовном мире людей.

…Моя семья относится к моей деятельности (вот уже семь лет служба в ГОУ — основное содержание моей жизни!) с пониманием и гордостью.

 

Полковник Сергей Бризинский:

— Офицеру главного оперативного управления необходимо много знать и уметь. Главное — это, во‑первых, быть преданным делу защиты государства, во‑вторых, постоянно самосовершенствоваться и, в‑третьих, уметь прогнозировать ситуацию на основе глубокого анализа самых различных данных. Как сказал маршал артиллерии Василий Иванович Казаков: «Если бы мне задали вопрос — что должны знать офицеры оперативного отдела, то я затруднился бы ответить. Правильнее был бы вопрос: а могут ли они чего-нибудь не знать?».

Вот такая служба меня очень, как говорится, затягивает.

 

Полковник Олег Литавор:

— Если говорить о будущем, в дальнейшем роль такой структуры, как главное оперативное управление Генерального штаба, будет только возрастать. Именно вопросам обеспечения управления (причем не только в военной сфере) повсеместно уделяется сегодня очень большое внимание. Отсюда вытекают главные тенденции — высочайшие требования к кадрам всех органов обеспечения управления. И одно из них — умение работать с информацией при помощи достижений современных технологий.

…Для меня, как и для многих моих сослуживцев, идеалом штабного офицера стратегического уровня является Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников, который возглавлял Генеральный штаб в самые трудные периоды в истории государства и армии.

 

Полковник Владимир Гуща:

— В современной войне вчерашний бой — это, образно говоря, не вчерашний день, а вчерашний год. Все изменяется очень быстро, объем информации стремительно возрастает. Вот почему офицерам ГОУ необходим творческий склад ума, инициативное отношение к своему делу. А творчество офицера-оператора основывается на обширных и глубоких знаниях, на практическом опыте войсковой службы и на пристальном изучении международного опыта.

Самое приятное в моей службе — видеть практический результат деятельности, который воплощается в повседневной жизни армии, в укреплении безопасности страны.

 

Полковник Игорь Демиденко:

— Я проходил службу в главном оперативном управлении Генерального штаба с 2004 по 2016 год. Правда, с двухлетним перерывом на учебу в Военной академии…

Свою службу в ГОУ всегда вспоминаю как очень интересную и ответственную. Могу сказать так: если судьба поставит офицера перед выбором — идти служить в главное оперативное управление или нет, мой совет таков — обязательно идти в ГОУ!

 

Записал Андрей Данилов, «Ваяр», фото Дениса Малышица

 
 
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