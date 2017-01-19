Научно-методическое обеспечение медицинской службы Вооруженных Сил — одно из направлений деятельности военно-медицинского факультета в Белорусском государственном медицинском университете. Ежегодно из-под пера его преподавателей выходят учебные пособия, научные статьи, методические рекомендации и другие труды, которые посвящены различным вопросам военной медицины. На счету профессорско-преподавательского состава военмеда также не один десяток рационализаторских предложений и изобретений, которые позволяют успешно лечить разного рода заболевания и травмы. Причем данные работы оценены на самом высоком уровне и используются не только эскулапами в погонах, но и их коллегами из гражданского здравоохранения. Ведь, как известно, медицина не имеет границ.