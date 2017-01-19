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Рыженков: сливки от ЧМ-2021 по хоккею достанутся и Минску, и Риге
19.01.2017 21:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Обе столицы — и Минск, и Рига — получат выгоду от проведения Чемпионата мира по хоккею 2021 года, если совместная заявка будет одобрена конгрессом Международной федерации хоккея (ИИХФ) в мае, заявил первый заместитель главы Администрации президента Беларуси, первый вице-президент НОК Максим Рыженков.
© Sputnik / Виктор Толочко
В четверг в Минской городской Ратуше главы хоккейных федераций Беларуси и Латвии Игорь Рачковский и Айгар Калвитис
"Сливки достаются всем, если будет успешно проведен Чемпионат мира. Потому что каждый получит то, на что сегодня рассчитывает и может рассчитывать. Но выгода достанется обеим странам и обеим столицам", — сказал Рыженков на специальной пресс-конференции в Минске.
Он напомнил, что в 2014 году ЧМ принимал Минск, в 2006-м столицей мирового хоккея стала Рига. По его словам, соревнования "благоприятно повлияли на развитие туризма в наших странах и, конечно, увеличили интерес к хоккею и спорту в целом".
"В связи с удачным проведением чемпионата возникла идея вернуть сюда вновь такой турнир. Важно, что на этот раз с Латвией являемся не соперниками, а партнерами. Предложения делегации из Риги, которая была принята президентом Беларуси, оказались услышаны. Проект продемонстрирует, как соседи на условиях взаимной помощи способны друг другу оказать содействие в проведении столь крупного мероприятия", — сказал Рыженков.
Он добавил, что Беларуси в 2019 году предстоит провести вторые Европейские игры. Рыженков обратил внимание, что данное спортивное мероприятие является серьезным испытанием для республики.
"Уверен, сможем на высоком уровне провести и чемпионат мира, так как он проходит по одному виду спорту", — уточнил первый замглавы Администрации президента.
Рыженков подчеркнул, что глава государства Александр Лукашенко видит в совместной заявке не только помощь Латвии, "но и хороший проект в области трансграничного сотрудничества, в сфере экономики и политики".
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Первый замглавы президентской Администрации рассказал, что глава государства видит в совместном проведении ЧМ не только помощь Латвии, но и проект...
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