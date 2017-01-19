﻿﻿ Рыженков: сливки от ЧМ-2021 по хоккею достанутся и Минску, и Риге. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Рыженков: сливки от ЧМ-2021 по хоккею достанутся и Минску, и Риге

19.01.2017 21:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Обе столицы — и Минск, и Рига — получат выгоду от проведения Чемпионата мира по хоккею 2021 года, если совместная заявка будет одобрена конгрессом Международной федерации хоккея (ИИХФ) в мае, заявил первый заместитель главы Администрации президента Беларуси, первый вице-президент НОК Максим Рыженков.

Рыженков: сливки от ЧМ-2021 по хоккею достанутся и Минску, и Риге
© Sputnik / Виктор Толочко
Ушаков: не фантастика, если ЕС и Беларусь в 2021 году отменят визы

В четверг в Минской городской Ратуше главы хоккейных федераций Беларуси и Латвии Игорь Рачковский и Айгар Калвитис подписали соглашение о совместной подаче заявки на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Напомним, на организацию мирового форума претендует Финляндия. Решение по месту проведения ЧМ будет вынесено 19 мая в Кельне на конгрессе ИИХФ.

"Сливки достаются всем, если будет успешно проведен Чемпионат мира. Потому что каждый получит то, на что сегодня рассчитывает и может рассчитывать. Но выгода достанется обеим странам и обеим столицам", — сказал Рыженков на специальной пресс-конференции в Минске.  

Он напомнил, что в 2014 году ЧМ принимал Минск, в 2006-м столицей мирового хоккея стала Рига. По его словам, соревнования "благоприятно повлияли на развитие туризма в наших странах и, конечно, увеличили интерес к хоккею и спорту в целом".

"В связи с удачным проведением чемпионата возникла идея вернуть сюда вновь такой турнир. Важно, что на этот раз с Латвией являемся не соперниками, а партнерами. Предложения делегации из Риги, которая была принята президентом Беларуси, оказались услышаны. Проект продемонстрирует, как соседи на условиях взаимной помощи способны друг другу оказать содействие в проведении столь крупного мероприятия", — сказал Рыженков.

Он добавил, что Беларуси в 2019 году предстоит провести вторые Европейские игры. Рыженков обратил внимание, что данное спортивное мероприятие является серьезным испытанием для республики.

"Уверен, сможем на высоком уровне провести и чемпионат мира, так как он проходит по одному виду спорту", — уточнил первый замглавы Администрации президента.

Рыженков подчеркнул, что глава государства Александр Лукашенко видит в совместной заявке не только помощь Латвии, "но и хороший проект в области трансграничного сотрудничества, в сфере экономики и политики".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый замглавы президентской Администрации рассказал, что глава государства видит в совместном проведении ЧМ не только помощь Латвии, но и проект...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле мужчины воровали и перепродавали украденные автомобильные колпаки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика