|
Что будет с пивом, если ЧМ-2021 пройдет в Минске и Риге
19.01.2017 20:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Было очень хорошо, если у Чемпионата мира по хоккею 2021 года было бы два официальных пива — белорусское и латвийское, заявил президент Латвийской федерации хоккей (ЛФХ) Айгар Калвитис.
© Sputnik / Виктор Толочко
В четверг городской Ратуше в Минске было объявлено, что
"Я думаю, что было бы очень хорошо иметь два пива, которые и в Минске, и Риге можно было купить", — сказал Калвитис, отвечая на вопрос, будет ли одно официальное пиво турнира или два.
Глава ЛФХ пошутил, что марку пива организаторы выберут исходя из того, кто больше с ними будет дружить. К шутке присоединился и председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский, вспомнив советский слоган про пенный напиток и хоккей. "Мы уже вспоминали сегодня слоган советских времен "Пейте пиво "Алдарис, будете как Балдерис (Хелмут Балдерис легендарный советский и латвийский хоккеист, трехкратный чемпиона мира — Sputnik)", — сказал Рачковский и вызвал смех в зале.
Впервые Чемпионат мира по хоккею в Минске прошел в 2014-м, а Латвия становилась хозяйкой турнира в 2006 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководители хоккейных федераций двух стран выразили надежду, что команда профессионалов, работающая над проектом совместного ЧМ, не подведет и все будет на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии