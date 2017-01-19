МИНСК, 19 янв — Sputnik. Было очень хорошо, если у Чемпионата мира по хоккею 2021 года было бы два официальных пива — белорусское и латвийское, заявил президент Латвийской федерации хоккей (ЛФХ) Айгар Калвитис.



© Sputnik / Виктор Толочко Финал ЧМ-2021 примет Минск, если совместная заявка с Ригой победит

В четверг городской Ратуше в Минске было объявлено, что Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение хоккейного ЧМ-2021 . Основным конкурентом у Минска и Риги является Финляндия. О месте проведения турнира будет объявлено 19 мая во время работы конгресса Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) в Кельне.

"Я думаю, что было бы очень хорошо иметь два пива, которые и в Минске, и Риге можно было купить", — сказал Калвитис, отвечая на вопрос, будет ли одно официальное пиво турнира или два.

Глава ЛФХ пошутил, что марку пива организаторы выберут исходя из того, кто больше с ними будет дружить. К шутке присоединился и председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский, вспомнив советский слоган про пенный напиток и хоккей. "Мы уже вспоминали сегодня слоган советских времен "Пейте пиво "Алдарис, будете как Балдерис (Хелмут Балдерис легендарный советский и латвийский хоккеист, трехкратный чемпиона мира — Sputnik)", — сказал Рачковский и вызвал смех в зале.

Впервые Чемпионат мира по хоккею в Минске прошел в 2014-м, а Латвия становилась хозяйкой турнира в 2006 году.