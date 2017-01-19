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"МакДональдс" впервые за 50 лет изменит рецепт биг-мака

19.01.2017 20:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв — Sputnik. Сеть ресторанов "МакДональдс" впервые за 50 лет обновит рецепт своего классического бургера биг-мак, передают американские СМИ.

Отмечается, что внутреннее исследование "МакДональдс" за 2016 год показало, что только 20 процентов представителей поколения, родившихся в 80-х-90-х годах прошлого века, хоть раз в жизни пробовали классический биг-мак, новое поколение выбирает в фаст-фуде максимально здоровые бургеры из возможных.

Новые биг-маки выйдут ограниченной серией в двух вариантах, которые вначале протестируют на посетителях, а после, возможно, закрепят в постоянном меню ресторана.

Первый вариант будет меньше классического бургера и без средней булочки, второй бургер будет в полтора раза больше стандартного биг-мака (540 калорий), и его энергетическая ценность составит 860 ккал.

По мнению некоторых аналитиков, изменения пойдут на пользу, так как публика уже давно ожидает новинок в McDonald's.

 
Теги: Минск
 
 
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Биг-мак будет представлен в двух новых вариантах, которые вначале протестирует публика ресторана фастфуда.

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