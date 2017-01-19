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Кочанова поручила МинЖКХ разобраться с жировками
19.01.2017 19:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси должно навести порядок с выставлением счетов за жилищно-коммунальные услуги, такое поручение ведомству дала глава Администрации президента Наталья Кочанова.
© Sputnik/ Роман Шантар
Решение было принято во время приема граждан, на котором, в частности, отметили, что в администрацию поступают многочисленные обращения от людей, которые просят разобраться в правильности начисления подлежащих уплате сумм за оказанные ЖКУ.
"Внимательно посмотрите и дайте указание службам, чтобы обратили внимание на то, какие извещения отправляют людям", – приводит
При этом глава администрации подчеркнула, что данный процесс следует взять под жесткий контроль, а отвечать за него должны персонально руководители.
По информации администрации, в 2016 году вопросы ЖКХ в обращениях граждан были одними из наиболее актуальных – из всей массы поступивших жалоб более 21% относились к деятельности коммунальщиков.
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Глава президентской администрации полагает, что нужно ввести персональную ответственность за платежи, которые выставляются людям за ЖКУ.
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