МИНСК, 19 янв – Sputnik. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси должно навести порядок с выставлением счетов за жилищно-коммунальные услуги, такое поручение ведомству дала глава Администрации президента Наталья Кочанова.



© Sputnik/ Роман Шантар Коммунальщики обещают, что жировки сильно дорожать не будут

Решение было принято во время приема граждан, на котором, в частности, отметили, что в администрацию поступают многочисленные обращения от людей, которые просят разобраться в правильности начисления подлежащих уплате сумм за оказанные ЖКУ.

"Внимательно посмотрите и дайте указание службам, чтобы обратили внимание на то, какие извещения отправляют людям", – приводит БелТА слова Кочановой.

При этом глава администрации подчеркнула, что данный процесс следует взять под жесткий контроль, а отвечать за него должны персонально руководители.

По информации администрации, в 2016 году вопросы ЖКХ в обращениях граждан были одними из наиболее актуальных – из всей массы поступивших жалоб более 21% относились к деятельности коммунальщиков.