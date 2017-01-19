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"Лаборатория Касперского": Интернет-пользователи в Беларуси все еще не научились грамотно применять пароли
19.01.2017 21:24 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 19 января. Каждый девятый интернет-пользователь в Беларуси сталкивался с попыткой взлома онлайн-аккаунта. Основная причина в том, что пользователи все еще не научились грамотно применять пароли, подвергая тем самым риску безопасность своих учетных записей и сохранность личных данных. К такому выводу пришли аналитики "Лаборатории Касперского" по итогам проведенного исследования, сообщила БелаПАН пресс-служба компании.
По оценкам "Лаборатории Касперского", далеко не все белорусские пользователи считают необходимым защищать свои аккаунты с помощью надежных и сильных паролей. Так, лишь четверть (27%) создают новую комбинацию для каждого отдельного аккаунта, большинство же предпочитают оперировать ограниченным набором паролей, используя таким образом один и тот же для доступа сразу к нескольким учетным записям. 13% опрошенных жителей Беларуси вообще обходятся одним-единственным паролем для всех своих аккаунтов.
Помимо этого, белорусские пользователи не особенно стремятся сделать свои пароли устойчивыми к взлому. Например, прописные и строчные буквы комбинируют лишь 23% участников опроса, а небуквенные и нецифровые символы используют всего 14%. При этом значительное число пользователей уверены в необходимости сильных паролей для защиты своих ключевых аккаунтов — систем онлайн-банкинга (52%), социальных сетей (43%) и личных кабинетов в онлайн-магазинах (31%).
Исследование "Лаборатории Касперского" также показало, что зачастую люди довольно небрежно обращаются со своими паролями. К примеру треть опрошенных делились ими с членами семьи, а 13% — с друзьями. Кроме того, 26% белорусских пользователей привыкли записывать коды доступа на бумаге, чтобы не забыть их. Все эти действия в конечном итоге могут спровоцировать случайную утечку данных.
Исследование проведено компанией B2B International по запросу "Лаборатории Касперского" в августе 2016 года. В опросе приняли участие 12.546 интернет-пользователей в 21 стране. В Беларуси было опрошено 503 человека.
"Лаборатория Касперского" — основанная в 1997 году в России международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Одна из крупнейших антивирусных корпораций с сетью региональных офисов по всему миру.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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"Лаборатория Касперского": Интернет-пользователи в Беларуси все еще не научились грамотно применять пароли
Минск, 19 января. Каждый девятый интернет-пользователь в Беларуси сталкивался с попыткой взлома онлайн-аккаунта. Основная причина в том, что пользователи все еще не...
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