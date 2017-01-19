К выходным власть над погодой возьмет Атлантика, и в Беларусь устремится согретый Гольфстримом теплый и влажный воздух. Температура начнет повышаться, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В рабочую субботу, 21 января, температура ночью 0…−2 °С, днем — около нуля. С утра ожидается мокрый снег, днем без осадков. Порывы ветра до 14 метров в секунду.

В воскресенье ночью столбик термометра опустится до −9 °С, днем температура будет более комфортной: −1…−3 °С. Ветрено, облачно, без осадков.

Погода в Витебске и области.

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