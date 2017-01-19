Ну вот и отгуляли: Крещением Господним в Беларуси завершился цикл новогодних праздников. В церквях прошли ночные богослужения и освящение воды, у иорданей на водоемах выстраивались очереди из желающих окунуться и тем самым пройти символический обряд очищения.
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Президент провел совещание по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков. Рассматривался и проект соответствующего указа. «Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду. При этом нужно исключить излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию», — уверен Александр Лукашенко.
Дети и родители станут ходить в школы по субботам. Новый министр образования подписал приказ о новых формах работы в шестой школьный день. В мероприятиях задействуют и учителей-предметников: они будут проводить консультации для детей и родителей.
В Минсельхозпроде рассказали, как будем работать с Россией, чтобы наши люди не остались голодными: «Рынок должен быть единый. Нам еще вместе кормить и кормить два наших народа».
А вот наши спортсмены вчера не радовали: минское «Динамо» проиграло дома рижским одноклубникам, Дарья Домрачева в индивидуальной гонке с 6-ю промахами стала 27-й. Даша рассказала нам о мыслях после возвращения в биатлон и старте в Антхольце. Признается, что было очень тяжело: «Но еще раз скажу: я понимала, на что иду. Мне никто не обещал, что будет легко. Настроена терпеть и серьезно работать. Моя мотивация — любимый вид спорта. Я просто очень люблю биатлон».
Мировые температуры в 2016 году достигли нового пика. 2016-й стал самым жарким годом в истории наблюдений, спровоцировав невиданную жару в Индии и таяние арктических льдов. Третий год подряд средняя температура воды и суши приближается к потолку, установленному для глобального потепления.
Вечером стало известно, что Сенегал начал военное вторжение в Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу. Правивший Гамбией с 1994 года Яхья Джамме отказывается добровольно покинуть свой пост. Разъясняем, что там вообще происходит.
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Выяснили подробности убийства бизнесмена в Березино, которое требует раскрыть президент. «Я уверен на 99%, что преступление совершил знакомый Сергея… Вопрос только: кто это?.. Вопросов слишком много. Почему убийца выбрал оживленную трассу? Это было запланировано или все произошло спонтанно? Тогда зачем убийца взял оружие?», — не могут понять друзья Сергея Метельского.
ЦРУ на днях открыло доступ к более чем 12 миллионам страниц засекреченных ранее документов. 42.TUT.BY отыскал в архивах сведения, касающиеся размещения атомного оружия на территории Беларуси, а также секретных хранилищ ядерных боеприпасов и штабов управления войсками. Большая часть этой информации ранее не разглашалась.
Легче не станет. Мы узнали, что в этом году белорусы будут возмещать уже 75% затрат на жилищно-коммунальные услуги, а в следующем — 100%. Пока же возмещаем лишь 60%.
Молодые родители сейчас должны расстроиться: памперсы дорожают! НДС на ввоз и реализацию подгузников с нового года вырос в два раза. Однако, по мнению поставщиков, это произошло из-за ошибки в документации. Разбирались, в чем дело.
Влогер из Гомеля, раздевавший в эфире несовершеннолетних, исчез. Напомним, стример Андрей Бурим прославился своими живыми эфирами, в которых раздевал девочек. Сам он объяснял свою деятельность тотальной нехваткой денег: «Моя семья совсем не богатая. Есть нечего. Мать работает в киоске, батя на заводе… Хожу в кроссовках зимой. Благодаря вам я зарабатываю больше всех».
Зато нашелся уволенный в конце ноября за пьяное вождение замглавы Гомеля Павел Павлов: он уже на новой должности — тоже заместителя, но уже генерального директора по коммерческому строительству Гомельского областного УКСа.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Правозащитники оценили 2016 год в Беларуси: стало меньше репрессий, но появился налог на тунеядство и привели в исполнение четыре смертных приговора. Что у нас еще плохо — читайте здесь.
В стране создается комиссия по возвращению культурных ценностей. Расспросили заинтересованных, а что же мы, собственно, вернуть хотим. «Будзем рэалістамі: вярнуць нешта з дзяржаўных збораў замежных краін амаль нерэальна. Напрыклад, у свеце захавалася каля 520 кніг Францыска Скарыны (пераважная большасць у Расіі). Натуральна, нам бы вельмі хацелася іх вярнуць. Але амаль ніякай магчымасці няма… А хто адмовіцца ад крыжа Ефрасінні Полацкай?..»
Прекрасный репортаж о том, как в Минске волонтеры кормят бездомных. Пьяных — не кормят: «Если у них нашлись деньги на выпивку, значит, еда — не самое важное, не то, что им нужно».
Спросили людей, живущих прямо над строительством метро, как им, собственно, живется-то. Нерадостно, говорят. «Бывало, вечер, лежишь уже на диване, а вибрация такая, что все вокруг трясется. Даже цветок в горшке. Однажды не выдержала, открыла окно и стала кричать… Но строители сами люди подневольные, мы это понимаем. Но неужели я не имею права на отдых? Я же тоже работаю, а мы тут месяцами не спим», — жалуется жительница девятиэтажки, нависающей прямо над котлованом.
Посмотрите, какие забавные «кукольные портреты» делает витеблянка! Их реальные прототипы — люди самых разных профессий: пара актеров, парикмахер, музыкант, фотограф, милиционеры, рыбак, воспитательница, бухгалтер, кондитер, заведующая роддомом…
Если вы решили посетить Ригу, обязательно запланируйте поход в Рижский мотормузей, который входит в тридцатку лучших технических музеев мира и в пятерку лучших технических музеев Европы! Там очень круто!
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