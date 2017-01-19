﻿ Погода в Могилеве в выходные будет переменчивой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Погода в Могилеве в выходные будет переменчивой

20.01.2017 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В выходные рождественские хоть и не суровые, но морозы, ненадолго отступят. Столбики термометров поднимутся выше нуля. Всему виной теплый и влажный воздух, который придет с Атлантики в Беларусь, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу, 21 января, ожидается пасмурная погода. В течении дня возможны осадки в виде мокрого снега. Температура ночью −1…−3 °С. Днем 0…+2 °С. К вечеру похолодает и зима опять вступит в свои права.

22 января ночью столбик термометра покажет −7…−9 °С, днем будет до −5°С. Небольшая облачность с прояснениями и без осадков.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные рождественские хоть и не суровые, но морозы, ненадолго отступят.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Школьная суббота, Михалку - 45, подробности убийства бизнесмена - все интересное за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика