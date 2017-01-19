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Погода в Могилеве в выходные будет переменчивой
20.01.2017 07:43 — Новости Общества | Tut.by
В выходные рождественские хоть и не суровые, но морозы, ненадолго отступят. Столбики термометров поднимутся выше нуля. Всему виной теплый и влажный воздух, который придет с Атлантики в Беларусь, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.
В субботу, 21 января, ожидается пасмурная погода. В течении дня возможны осадки в виде мокрого снега. Температура ночью −1…−3 °С. Днем 0…+2 °С. К вечеру похолодает и зима опять вступит в свои права.
22 января ночью столбик термометра покажет −7…−9 °С, днем будет до −5°С. Небольшая облачность с прояснениями и без осадков.
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В выходные рождественские хоть и не суровые, но морозы, ненадолго отступят.
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