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Родительским комитетам в школах и садах запретили собирать деньги

20.01.2017 08:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв – Sputnik. Министерство образования лишило родительские комитеты учреждений образования права собирать деньги на нужны школ и детсадов, соответствующее постановление было опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Родительским комитетам в школах и садах запретили собирать деньги
© Sputnik Игорь Зарембо
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Документом внесены изменения Положение о родительском комитете учреждения общего среднего образования и Положения о родительском комитете учреждения дошкольного образования, которые были утверждены Минобразования в 2011 году.

Нововведениями, внесенными в первое положение, из списка вопросов, входящих в компетенцию родительского комитета, исключены те, которые касаются привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения образования.

Аналогичный пункт появился и в Положении о родительском комитете детских садов – "к компетенции родительского комитета не могут быть отнесены вопросы, касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения дошкольного образования".

Ранее многие родители жаловались на "поборы" в школах и детских садах – собирали внушительные суммы на ремонты классов, покупку новой мебели или благоустройство территории.

Новые нормы о родительских комитетах начали действовать в Беларуси уже с пятницы 20 января.

 
Теги: Минск
 
 
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Многие родители жаловались на необходимость сбора средств на многочисленные ремонты и покупки для школ.

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