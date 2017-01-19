МИНСК, 20 янв – Sputnik. Министерство образования лишило родительские комитеты учреждений образования права собирать деньги на нужны школ и детсадов, соответствующее постановление было опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.



© Sputnik Игорь Зарембо Лукашенко высказался о проблеме сбора денег в детских садах и школах

Документом внесены изменения Положение о родительском комитете учреждения общего среднего образования и Положения о родительском комитете учреждения дошкольного образования, которые были утверждены Минобразования в 2011 году.

Нововведениями, внесенными в первое положение, из списка вопросов, входящих в компетенцию родительского комитета, исключены те, которые касаются привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения образования.

Аналогичный пункт появился и в Положении о родительском комитете детских садов – "к компетенции родительского комитета не могут быть отнесены вопросы, касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения дошкольного образования".

Ранее многие родители жаловались на "поборы" в школах и детских садах – собирали внушительные суммы на ремонты классов, покупку новой мебели или благоустройство территории.

Новые нормы о родительских комитетах начали действовать в Беларуси уже с пятницы 20 января.