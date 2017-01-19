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МВД установило квоты для беженцев на 2017 год: всего 800 человек
20.01.2017 08:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца в республике в 2017 году, соответствующее постановление МВД было опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.
Квоты ежегодно устанавливаются в стране на основании закона "О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь".
Так, на 2017 год для подразделений по гражданству и миграции УВД облисполкомов предусмотрены следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или допзащиты в Беларуси:
Постановление МВД вступает в силу после официального опубликования.
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Больше всего беженцев примут на Витебщине и Гомельщине – по 170 человек, меньше всего – в Гродненской области, всего 95.
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