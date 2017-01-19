﻿ МВД установило квоты для беженцев на 2017 год: всего 800 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МВД установило квоты для беженцев на 2017 год: всего 800 человек

20.01.2017 08:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца в республике в 2017 году, соответствующее постановление МВД было опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Квоты ежегодно устанавливаются в стране на основании закона "О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь".

Так, на 2017 год для подразделений по гражданству и миграции УВД облисполкомов предусмотрены следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или допзащиты в Беларуси:

  • Брестская область – 135 человек
  • Витебская область – 170 человек
  • Гомельская область – 170 человек
  • Гродненская область – 95 человек
  • Минская область – 115 человек
  • Могилевская область – 115 человек

Постановление МВД вступает в силу после официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего беженцев примут на Витебщине и Гомельщине – по 170 человек, меньше всего – в Гродненской области, всего 95.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Погода в Могилеве в выходные будет переменчивой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика