МИНСК, 20 янв – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца в республике в 2017 году, соответствующее постановление МВД было опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Квоты ежегодно устанавливаются в стране на основании закона "О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь".

Так, на 2017 год для подразделений по гражданству и миграции УВД облисполкомов предусмотрены следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или допзащиты в Беларуси:

Брестская область – 135 человек

Витебская область – 170 человек

Гомельская область – 170 человек

Гродненская область – 95 человек

Минская область – 115 человек

Могилевская область – 115 человек

Постановление МВД вступает в силу после официального опубликования.