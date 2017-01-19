МИНСК, 20 янв — Sputnik. По субботам в школах должен быть задействован весь учительский состав, такое решение принял министр образования Игорь Карпенко и подписал соответствующий указ во время посещения в четверг Гацуковской средней школы в Слуцком районе.

Предполагается, что работать в шестой день недели будут не только классные руководители и школьные психологи, но и учителя предметники.

"В 6-й школьный день для учеников и родителей планируют проводить консультации по учебным предметам — своеобразные дополнительные занятия, чтобы дети лучше усвоили материал", — пояснила решение министра пресс-служба Министерства образования.

Кроме того, пообщаться с учителями в субботу смогут, наконец, и родители, не имеющие возможности в течение рабочей недели вырваться в школу.

"Такая форма, как консультации с родителями по вопросам обучения детей выносится на шестой школьный день, так как функция родителей в образовательном процессе очень важна. Должны ли, например, родители решать за ребенка задачи, которые тому задают по математике. Нет, не должны. Если у ребенка не получается, родители должны поговорить об этом с учителем, чтобы общими усилиями решить проблему понимания ребенком того или иного материала", — пояснил министр образования Беларуси.

В министерстве подчеркнули, что в субботу планируется проводить, в том числе и мероприятия для родителей: консультирование по вопросам обучения учителями-предметниками, тренинги учащихся и родителей специалистами социально-педагогической и психологической службы.