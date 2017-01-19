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Учителей-предметников тоже переводят на шестидневку

20.01.2017 09:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik.  По субботам в школах должен быть задействован весь учительский состав, такое решение принял министр образования Игорь Карпенко и подписал соответствующий указ во время посещения в четверг Гацуковской средней школы в Слуцком районе.

Учителей-предметников тоже переводят на шестидневку
© flickr.com/ Casey Hugelfink
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Предполагается, что работать в шестой день недели будут не только классные руководители и школьные психологи, но и учителя предметники.

"В  6-й школьный день для учеников и родителей планируют проводить консультации по учебным предметам — своеобразные дополнительные занятия, чтобы дети лучше усвоили материал", — пояснила решение министра пресс-служба Министерства образования.

Кроме того, пообщаться с учителями в субботу смогут, наконец, и родители, не имеющие возможности в течение рабочей недели вырваться в школу.

"Такая форма, как консультации с родителями по вопросам обучения детей выносится на шестой школьный день, так как функция родителей в образовательном процессе очень важна. Должны ли, например, родители решать за ребенка задачи, которые тому задают по математике. Нет, не должны. Если у ребенка не получается, родители должны поговорить об этом с учителем, чтобы общими усилиями решить проблему понимания ребенком того или иного материала", — пояснил министр образования Беларуси.

В министерстве подчеркнули, что в субботу планируется проводить, в том числе и мероприятия для родителей: консультирование по вопросам обучения учителями-предметниками, тренинги учащихся и родителей специалистами социально-педагогической и психологической службы.

 
Теги: Минск
 
 
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Приказ о новых формах работы в шестой школьный день подписал в четверг во время посещения Гацуковской средней школы в Слуцком районе министр образования Беларуси...

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