21 января во всем мире отмечается Международный день объятий.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

Для «выживания» человеку в день необходимо четыре раза обняться, после 12 — он начинает верить в себя, ставить амбициозные цели и уверенно идти вперед.

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