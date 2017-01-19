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Не забудьте завтра обнять

20.01.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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21 января во всем мире отмечается Международный день объятий.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

Для «выживания» человеку в день необходимо четыре раза обняться, после 12 — он начинает верить в себя, ставить амбициозные цели и уверенно идти вперед.

peramoga.by

 
 
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21 января во всем мире отмечается Международный день объятий. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого...

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