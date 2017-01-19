Новые белорусские разработки помогут серьезно продвинуться в лечении рака, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александр Шумилин в программе «Надо разобраться» в эфире телеканала ОНТ , сообщает БелТА.

«Мы планируем очень серьезно продвинуться в области лечения раковых заболеваний. У нас есть ряд научных заделов. Синтезированы новые молекулы, есть новые технологии лечения больных. Для всех этих технологий нужны соответствующие приборы, т.е. мы освоим выпуск ряда новых приборов для медицины, протезов, заменителей крови», — пояснил Александр Шумилин.

Знаковым для Года науки станет выставка белорусских высоких технологий в американском Майами. «Уже подготовлен план по проведению Года белорусской науки, в котором достаточно много знаковых мероприятий. В частности, ГКНТ планирует организовать в июне в Майами выставку высоких технологий. За последние лет 15, а то и больше, это первый раз, когда наши белорусские ученые смогут презентовать свои достижения на американском рынке», — отметил Александр Шумилин.

Председатель ГКНТ также рассказал, что в Год науки будут развиваться новые виды транспорта — электробусы и электротакси. «Очень важно, что 60% в электробусе — это белорусские разработки «, — подчеркнул Александр Шумилин.