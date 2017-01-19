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Проект новой редакции Кодекса об образовании планируется внести в парламент до 1 июля

20.01.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Проект новой редакции Кодекса об образовании планируется внести на рассмотрение в Палату представителей Национального собрания до 1 июля, сообщил корреспонденту БелТА во время посещения Гацуковской средней школы Слуцкого района министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

По словам Игоря Карпенко, общественное обсуждение изменений в Кодекс об образовании начнется в ближайшее время. Проект документа в новой редакции будет опубликован на сайте Министерства образования.

«Мы готовы выслушать все замечания и предложения, которые будут поступать, и внимательно их изучить. До 1 июля Кодекс об образовании в новой редакции планируется внести на рассмотрение в Палату представителей», — сказал Игорь Карпенко.

Министр отметил, что недавно состоялось совещание по вопросу корректировок в кодекс. «Мы хотим ряд полномочий делегировать на места. Мне, например, как министру, может, и незачем подписывать разрешение на присвоение очередной категории учителю, если не прошел какой-то необходимый промежуток времени в его работе. То есть, через пять лет этот вопрос можно и на месте решить, а если через четыре года, то должен решать министр. Есть педколлектив, есть директор, есть районные отделы образования — решайте на местах эти вопросы», — пояснил планируемые изменения Игорь Карпенко.

 
 
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Проект новой редакции Кодекса об образовании планируется внести на рассмотрение в Палату представителей Национального собрания до 1 июля, сообщил корреспонденту...

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