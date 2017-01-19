Предстоящие выходные в Гродненской области будут с мокрым снегом и дождем. Температура воздуха поднимется до нуля. Синоптики обещают мокрый снег, дожди и облачность. О погоде сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Reuters

Пасмурная погода сохранится на протяжении всех выходных.

В субботу, 21 января, в Гродно и области ожидается облачная погода. Синоптики обещают пасмурную погоду. С утра — дождь и мокрый снег, а днем и вечером — без осадков. Температура воздуха — +0… +2 °С.

В воскресенье, 22 января, будет облачно, без осадков и туманно. Видимость с утра — 400−600 метров. Температура воздуха — −2… +2°С.

Погода в Гродно и области .

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