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Министерство образования запретило родительским комитетам собирать деньги в школе
20.01.2017 09:53 — Новости Общества | Tut.by
Родительским комитетам официально запретили собирать деньги в школе, говорится в постановлении Министерства образования № 126, которое опубликовано на
В министерстве образования объяснили: теперь все средства на нужды школы будут собирать попечительские советы. При этом уточнили: у родительских комитетов официально никогда не было этого права.
— В постановлении, которое уже опубликовано на национальном правовом портале, внесены некоторые изменения. На самом деле родительским комитетам никогда и не разрешалось собирать деньги с родителей, потому что слишком много вопросов из-за этого возникает. Теперь этим будет заниматься попечительский совет, — пояснили TUT.BY в министерстве образования.
В ведомстве отметили, что родитель не должны отдавать наличные в руки попечительского совета, все средства должны перечислять на счет школы или гимназии.
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Теперь средства на питьевую воду, ремонты и пр. будет собирать попечительский совет учреждения.
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