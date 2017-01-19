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Министерство образования запретило родительским комитетам собирать деньги в школе

20.01.2017 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Родительским комитетам официально запретили собирать деньги в школе, говорится в постановлении Министерства образования № 126, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В министерстве образования объяснили: теперь все средства на нужды школы будут собирать попечительские советы. При этом уточнили: у родительских комитетов официально никогда не было этого права.

— В постановлении, которое уже опубликовано на национальном правовом портале, внесены некоторые изменения. На самом деле родительским комитетам никогда и не разрешалось собирать деньги с родителей, потому что слишком много вопросов из-за этого возникает. Теперь этим будет заниматься попечительский совет, — пояснили TUT.BY в министерстве образования.

В ведомстве отметили, что родитель не должны отдавать наличные в руки попечительского совета, все средства должны перечислять на счет школы или гимназии.

 
 
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Теперь средства на питьевую воду, ремонты и пр. будет собирать попечительский совет учреждения.

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