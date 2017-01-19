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Кобяков займется вопросами продовольствия в Витебской области
20.01.2017 09:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершит в пятницу рабочую поездку в Витебскую область, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.
В ходе поездки Кобякову будет доложено о ходе выполнения указов по финансовому оздоровлению перерабатывающих и сельскохозяйственных организаций в Витебской области, и в Глубокском районе в частности.
Планируется, что премьер посетит ОАО "Глубокский мясокомбинат", где будут рассмотрены результаты применения на предприятии норм указа №320 "О развитии сельскохозяйственного производства в Витебской области".
В программе также посещение ОАО "Глубокский молочно-консервный комбинат" — одного из лучших производителей сгущенного молока в Беларуси.
Кроме того, Кобяков побывает на производственно-коммерческой фирме "Аржаница", где ему расскажут о том, как компания планирует производить кондитерские изделия из дикорастущих ягод.
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Глава правительства побывает на предприятиях мясной и молочной промышленности и узнает, как будут производить из лесных ягод кондитерские изделия.
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