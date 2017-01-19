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Два года ограничения свободы получил житель Кобрина, смертельно ранивший коллегу на охоте

20.01.2017 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
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За причинение смерти по неосторожности осужден 57-летний житель Кобрина.

12 сентября 2016 года мужчина с двумя знакомыми охотился на дикого кабана недалеко от деревни Плянта в Кобринском районе, сообщила БелаПАН помощник прокурора Кобринского района Евгения Николайчук, поддерживавшая государственное обвинение по делу.

Около 23.00 он услышал шум в кукурузном поле и выстрелил из охотничьего ружья по неясно видимой цели, не убедившись, что в направлении выстрела нет людей. В результате ранил другого охотника: 35-летнего жителя деревни Большие Лепесы. Пострадавший скончался по пути в больницу.

18 января суд Кобринского района признал стрелявшего виновным по ч. 1 ст. 144 УК и приговорил к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

По решению суда он лишен права заниматься охотой пять лет. С него взыскано в пользу вдовы погибшего 15 тыс. рублей в качестве материального возмещения морального вреда.

Мужчины работали в одной организации региона: 35-летний — сторожем, 57-летний — водителем.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
Ссылка на источник 38
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Мужчина услышал шум в кукурузном поле и выстрелил в другого охотника.

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