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То снег, то ноль. Погода в Гомеле в выходные
20.01.2017 09:54 — Новости Общества | Tut.by
Зима продемонстрировала, на что способна, и, похоже, что больше никому ничего не собирается доказывать. Ноль в январе — прекрасно. Минус пять — тоже хорошо.
В субботу ожидается ноль, но мокрый снег и северо-западный ветер порывами до 12 м/c не даст любителям тепла расслабиться. Немного комфортней будет в воскресенье — минус 3 °C и облачно с прояснениями, но к вечеру снова все испортит сильный ветер.
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Зима продемонстрировала, на что способна, и, похоже, что больше никому ничего не собирается доказывать. Ноль в январе - прекрасно. Минус пять - тоже хорошо.
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