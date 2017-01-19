﻿ То снег, то ноль. Погода в Гомеле в выходные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

То снег, то ноль. Погода в Гомеле в выходные

20.01.2017 09:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Зима продемонстрировала, на что способна, и, похоже, что больше никому ничего не собирается доказывать. Ноль в январе — прекрасно. Минус пять — тоже хорошо.


В субботу ожидается ноль, но мокрый снег и северо-западный ветер порывами до 12 м/c не даст любителям тепла расслабиться. Немного комфортней будет в воскресенье — минус 3 °C и облачно с прояснениями, но к вечеру снова все испортит сильный ветер.

Погода в Гомеле

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима продемонстрировала, на что способна, и, похоже, что больше никому ничего не собирается доказывать. Ноль в январе - прекрасно. Минус пять - тоже хорошо.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Министерство образования запретило родительским комитетам собирать деньги в школе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика