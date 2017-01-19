Зима продемонстрировала, на что способна, и, похоже, что больше никому ничего не собирается доказывать. Ноль в январе — прекрасно. Минус пять — тоже хорошо.





В субботу ожидается ноль, но мокрый снег и северо-западный ветер порывами до 12 м/c не даст любителям тепла расслабиться. Немного комфортней будет в воскресенье — минус 3 °C и облачно с прояснениями, но к вечеру снова все испортит сильный ветер.

Погода в Гомеле