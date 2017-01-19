МИНСК, 20 янв – Sputnik. Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка высказала свое мнение относительно заявлений СМИ о том, что она, а не Меланья Трамп будет выполнять функции первой леди страны.

Трамп вступит в должность в пятницу 20 января – начало церемонии запланировано на 20:00 по минскому времени. Вместе с ним в Белый дом переедет и супруга Меланья, однако некоторые американские СМИ сомневались, что она станет первой леди.

В материалах ряда изданий предполагается, что представительские функции в Белом доме лягут на дочь президента Иванку. Долгое время она не комментировала эти слухи, однако накануне инаугурации высказалась изданию Politico .

"Это (слухи – Sputnik) неуместно. Есть одна первая леди, и она будет делать замечательные вещи", – заверила дочь Трампа журналистов.

Ранее предполагалось, что жена Трампа Меланья останется с сыном в Нью-Йорке, однако до сих пор точное место жительство первой леди США не оглашено.

Уже известно, что дочь Трампа, а также ее супруг Джаред Кушнер, имеющий белорусские корни, будут помощниками избранного президента.

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