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Дочь Трампа рассказала о том, кто будет первой леди США

20.01.2017 10:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв – Sputnik. Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка высказала свое мнение относительно заявлений СМИ о том, что она, а не Меланья Трамп будет выполнять функции первой леди страны.

Дочь Трампа рассказала о том, кто будет первой леди США
© REUTERS Jonathan Ernst
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Трамп вступит в должность в пятницу 20 января – начало церемонии запланировано на 20:00 по минскому времени. Вместе с ним в Белый дом переедет и супруга Меланья, однако некоторые американские СМИ сомневались, что она станет первой леди.

В материалах ряда изданий предполагается, что представительские функции в Белом доме лягут на дочь президента Иванку. Долгое время она не комментировала эти слухи, однако накануне инаугурации высказалась изданию Politico.

"Это (слухи – Sputnik) неуместно. Есть одна первая леди, и она будет делать замечательные вещи", – заверила дочь Трампа журналистов.

Ранее предполагалось, что жена Трампа Меланья останется с сыном в Нью-Йорке, однако до сих пор точное место жительство первой леди США не оглашено. 

Уже известно, что дочь Трампа, а также ее супруг Джаред Кушнер, имеющий белорусские корни, будут помощниками избранного президента.

Читайте на Sputnik подробности готовящейся инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа >>

 
Теги: Минск
 
 
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Супруга советника будущего президента, имеющего белорусские корни Джареда Кушнера прокомментировала слухи о своем "управлении Белым домом".

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