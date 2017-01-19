МИНСК, 20 янв – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца в республике в текущем году: регионы страны смогут принять лишь 800 человек, что на треть меньше, чем в 2016-м.



© Sputnik Михаил Воскресенский МВД установило квоты для беженцев на 2017 год: всего 800 человек

Как следует из постановления МВД №350 от 30 декабря 2016 года, которое было опубликовано в пятницу, на 2017 год для подразделений по гражданству и миграции УВД облисполкомов предусмотрены распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси. Совокупно по регионам квоты составляют 800 иностранных граждан.

Так, Брестская область сможет принять 135 человек Витебская – 170, Гомельская – 170, Гродненская – 95, Минская – 115, Могилевская область – 115 человек.

Как было в прошлом году?

В конце декабря 2015 года МВД приняло аналогичное постановление , согласно которому в республике на 2016 год распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца составили по всем регионам страны 1200 человек. Таким образом, в 2017 году объем квоты сократился на треть.

В минувшем году было определено, что официальный статус беженца в Брестской области могут получить 200 человек, в Витебской — 250, в Гомельской — 250, в Гродненской — 150, в Минской и Могилевской — 175.



© REUTERS ANTONIO BRONIC МВД: Витебская и Гомельская области примут больше всего беженцев

В 2015 году Беларусь, как и в 2016-м, приняла 1200 беженцев. Всего с 1997 года по 1 сентября 2015 года статус беженца в стране был предоставлен 910 иностранцам из 18 стран мира.

Дополнительная защита с июля 2009 года, когда в республике была введена данная форма помощи иностранным гражданам, по настоящее время предоставлена 930 иностранцам из девяти государств.

Квоты в Беларуси ежегодно устанавливаются на основании закона "О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь".

Мигрантов из Украины стало меньше

В последние годы в связи со сложной ситуацией на юго-востоке Украины большинство прибывающих в Беларусь из-за границы и желающих остаться в стране жить и работать были украинцами. Наиболее остро проблема их приема стояла в 2014 году, когда в Донбассе велись активные боевые действия – тогда Беларусь приняла 17 тысяч украинских граждан.

Сокращение потока беженцев с юго-востока Украины произошло в 2015 году, тогда в республику приехали 14 тысяч граждан этой страны.

Уже в мае 2016 года белорусские власти отмечали резкое сокращение потока беженцев из Украины – по оценкам МВД, их количество уменьшилось в три раза.

По этой же причине летом 2016 года Международный Красный Крест принял решение сократить финансирование своих проектов в Беларуси, России и Молдове.

В основном украинские беженцы в Беларуси размещаются в регионах, где сегодня особо востребована рабочая сила и профильные специалисты. В республике приняты нормативные акты, позволяющие гражданам из Донецка и Луганска поступать в белорусские вузы на бюджетную форму обучения.

Медицинское обслуживание украинские граждане в Беларуси получают на платной основе .