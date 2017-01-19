МИНСК, 20 янв — Sputnik. Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс "Чижовка-Арена" "встряхнул" столичный микрорайон, куда раньше боялись все заезжать, заявил первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: логотип заявки Минска и Риги на проведение ЧМ-2021 по хоккею

"Чижовка-Арена" была возведена в декабре 2013 года в преддверии Чемпионата мира по хоккею в Минске, который прошел в мае 2014-го. Сейчас скептики утверждают, что спортивный комплекс выполнил свою функцию площадки мирового первенства и сейчас является не востребованным у жителей столицы.

"Вы не забывайте, что это площадка не только для минской "Юности", там кроме этого еще и детская школа тренируется, там еще Ночная хоккейная лига проводится, там массовые катания на коньках. Там прекрасный зал для игровых видов спорта, где проходят матчи нашей волейбольной команды города Минска "Строитель", там же играются матчи национальной волейбольной команды", — рассказал Рыженков журналистам на пресс-конференции в Минске по случаю подписания соглашения Беларусью и Латвией о подаче совместной заявки на проведение Чемпионата мира по хоккею 2021 года .

По словам Рыженкова, "Чижовка" живет своей жизнью, даже если ее лед не задействован командой Михаила Захарова. "Нельзя говорить, что это была утратная инвестиция", — подчеркнул Рыженков.

"Посмотрите, как встряхнулся этот район города Минска. Я как родившийся в Минске с самого детства помню Чижовку как район, в который стремно было вообще попадать. А сегодня что такое Чижовка? Посмотрите, какой проспект, какие дома и люди…" — сказал он.

В районе, обратил внимание Рыженков, появился объект социального значения, вокруг которого развивается инфраструктура. "Это такой хороший социальный кластер не только для района, но и для всего города", — заключил Рыженков.