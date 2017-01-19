Для тех, кто по-настоящему увлекается охотой, рыбалкой или туризмом, нет такой поры года, когда нельзя было бы заниматься любимым хобби. А зимой, чтобы снег и мороз не стали преградой, нужна специальная экипировка. Где ее найти в Могилеве, расскажет наш обзор.



Фото: chita.ru

Магазины «Карабин» и «Арсенал» специализируются на торговле охотничьим, пневматическим, страйкбольным оружием, а также товарами для охоты, дайвинга, рыбалки и туризма с 1998 года. Здесь большой выбор одежды для активного отдыха от ведущих производителей легкой промышленности, военной одежды, амуниции для страйкбола, костюмов для рыбалки, дождевиков. Есть также обувь военного назначения и многое другое, необходимое для комфортного времяпровождения на рыбалке или охоте. Подробнее узнать обо всех товарах и акциях магазина можно здесь . Или звоните по телефонам 0222 25−03−06 («Карабин») и 0222 50−18−16 («Арсенал»). Ищите магазин «Карабин» на улице Ленинской, 30А, а «Арсенал» — на улице Тимирязевской, 25А. Время работы — с 9.30 до 19.00 по будням и с 9.30 до 17.00 по выходным.

Производством и продажей военной и специализированной одежды, амуниции и обуви для охоты и рыбалки занимается компания Grizzly Hunter, которая находится на 3-ем Южном переулке, 33. Здесь можно заказать камуфляжную и военную одежду, футболки, майки, спальные мешки, худи, туристическое снаряжение и обувь всех размеров. Так как это интернет-магазин, выбрать подходящую модель можно на сайте и заказать доставку на дом. На все вопросы готовы ответить по телефонам: +375 29 140−27−20, +375 29 740−27−20. Время работы: с 8.00 до 20.00 по будням, с 9.00 до 17.00 в субботу и воскресенье.

Большой выбор одежды для охоты, рыбалки, туризма и активного отдыха представлен в каталоге интернет-магазина «МедНовТекс», офис которого находится на улице Быховской, 12. В каталоге на сайте компании можно увидеть влагозащитные камуфляжные костюмы, летние, зимние и демисезонные куртки, различные маскировочные сетки, а также специальную экипировку, спальники, плащи-дождевики, маскхалаты, походные рюкзаки и так далее. Сделать заказ и уточнить интересующую информацию также можно по телефонам +375 29 399−99−33, +375 29 699−99−00. Работает магазин с 9.00 до 16.30 с понедельника по пятницу.

Большой выбор одежды, обуви и другой экипировки для активного отдыха можно найти на Могилевском рынке (улица Быховская, 6). Множество торговых точек готовы предложить покупателям широкий ассортимент по приемлемым ценам. Однако обращайте внимание на качество приобретенной вещи и как следует осмотрите ее перед покупкой. Работает рынок с 9.00 до 17.00, но традиционно сюда лучше приезжать в первой половине дня. Выходной — понедельник.

Как следует экипироваться для зимних развлечений можно, заглянув в специализированные рыболовные магазины в микрорайонах города.

Так, товары для зимней рыбалки, эхолоты, катушки, удилища, приманки, одежду, обувь и аксессуары ищите в магазине «Ерш» на проспекте Пушкинском, 22А. Сделать покупки здесь можно с 10.00 до 20.00 по будням, с 10.00 до 18.00 по выходным. По телефону +375 29 146−74−44 ответят на все вопросы. Аналогичная торговая точка расположена на улице Первомайской, 22А и работает с 10.00 до 20.00 по будням, с 10.00 до 18.00 в субботу и с 10.00 до 16.00 в воскресенье, телефон — 0222 22−70−62.

Живущим недалеко от проспекта Шмидта, 70А можно заглянуть в магазин «Рыболов». Он работает с 11.00 до 19.00 с понедельника по пятницу и с 11.00 до 18.00 в субботу и воскресенье. Телефон для справок +375 29 335−47−58.

Рыболовный магазин «У Виталия» на улице Терехина, 11А предлагает покупателям, кроме снастей и наживок, также одежду, обувь и аксессуары. Зайти сюда можно с 9.00 до 19.00 по будням, с 9.00 до 18.00 в субботу и с 9.00 до 16.00 в воскресенье. Или проконсультироваться по телефонам: +375 29 740−40−75, +375 29 740−28−07.

Найти что-нибудь подходящее для активного отдыха можно в магазинах «Фаворит Фиш», которые находят на переулке Болдина, 11 и на проспекте Димитрова, 55/1. Первый работает с 10.00 до 19.00 по будням и с 10.00 до 16.00 по выходным, контактные телефоны — 0222 40−71−35 и +375 44 740−71−35. Режим работы второго — с 9.30 до 18.30 по будням, с 11.00 до 15.00 по выходным, дозвониться сюда можно по номеру 0222 44−99−99.

Магазин «Мир рыбака» на проспекте Мира, 9 работает с 10.00 до 19.00 с понедельника по субботу, контактный телефон +375 29 685−60−68. Среди его ассортимента — одежда, обувь и аксессуары.

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