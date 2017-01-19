МИНСК, 20 янв — Sputnik. Власти Салехарда, расположенного на Полярном круге, запретили местным активистам ЛГБТ-движения проводить парад на территории города, сообщает РИА Новости .

"В митингах и шествии, уведомления о проведении которых от представителей ЛГБТ поступили в администрацию Салехарда, было отказано", — рассказал представитель администрации города, отметив, что такое решение принято в связи с тем, что маршрут шествия был запланирован вблизи школ и детских садов.

По его словам, местные сексуальные меньшинства хотели провести митинги 29 и 31, а 30 января — шествие. Участие в мероприятии планировали принять 300 человек.

Подобные мероприятия, подчеркнули в муниципалитете, нарушают законодательство, защищающее детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию.

В администрации обратили внимание, что это первый подобный случай обращения ЛГБТ-движения с просьбой провести парад.

В ноябре власти запретили ЛГБТ-активистам проведение публичных мероприятий в Новосибирске, в октябре — в Екатеринбурге и Челябинске, Нижнем Новгороде, Саранске и Пензе. В сентябре отказались согласовать проведение гей-парадов в Тюмени, Калуге, Туле, Твери, Санкт-Петербурге, Владимире и Ярославле.