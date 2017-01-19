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В архивном видео на Sputnik минчанка нашла своего деда

20.01.2017 10:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Жительница Минска Марина Шичкова обнаружила на опубликованном Sputnik видео из фондов БГАКФФД своего дедушку — Александра Никифоровича Аксенова, об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

В архивном видео на Sputnik минчанка нашла своего деда
© Sputnik Юрий Абрамочкин
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Sputnik опубликовал архивные видео посещения президентом США Ричардом Никсоном БССР в 1974 году — его предоставил Архив кинофотофонодокументов Беларуси. Выяснилось, что посмотрела запись и внучка одного из героев хроники.

"Очень-очень редко находятся такие видео — спасибо, что подсказали и поделились. Слева от Петра Мироновича (Машерова — Sputnik) мой дед, Аксенов Александр Никифорович, на тот момент 2-ой секретарь ЦК Компартии РБ", — написала девушка в социальных сетях.

Аксенов в разное время был министром внутренних дел, послом СССР в Польше и главой Гостелерадио СССР.

В архивном видео на Sputnik минчанка нашла своего деда
© Sputnik В. Чистяков
Александр Аксенов

"Очень хотелось бы увидеть его в работе, съемки деда молодого и энергичного, услышать его выступления — он был совершенно захвачен работой и идеями того времени… но есть только фотографии", — с сожалением отметила Шичкова.

Внучка героя ролика поблагодарила Sputnik за редкие кадры. Редакция же призывает всех, кто находит себя или своих родных на публикуемых агентством видео сообщать об этом в социальных сетях или на почту office@sputnik.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Дедушка жительницы Минска был вторым секретарем ЦК Компартии БССР, он принимал участие во встрече президента США Ричарда Никсона в ходе его визита в Минск.

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