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В архивном видео на Sputnik минчанка нашла своего деда
20.01.2017 10:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Жительница Минска Марина Шичкова обнаружила на опубликованном Sputnik видео из фондов БГАКФФД своего дедушку — Александра Никифоровича Аксенова, об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
© Sputnik Юрий Абрамочкин
"Очень-очень редко находятся такие видео — спасибо, что подсказали и поделились. Слева от Петра Мироновича (Машерова — Sputnik) мой дед, Аксенов Александр Никифорович, на тот момент 2-ой секретарь ЦК Компартии РБ", — написала девушка в социальных сетях.
Аксенов в разное время был министром внутренних дел, послом СССР в Польше и главой Гостелерадио СССР.
© Sputnik В. Чистяков
Александр Аксенов
"Очень хотелось бы увидеть его в работе, съемки деда молодого и энергичного, услышать его выступления — он был совершенно захвачен работой и идеями того времени… но есть только фотографии", — с сожалением отметила Шичкова.
Внучка героя ролика поблагодарила Sputnik за редкие кадры. Редакция же призывает всех, кто находит себя или своих родных на публикуемых агентством видео сообщать об этом в социальных сетях или на почту office@sputnik.by.
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Дедушка жительницы Минска был вторым секретарем ЦК Компартии БССР, он принимал участие во встрече президента США Ричарда Никсона в ходе его визита в Минск.
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