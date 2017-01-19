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Главное оперативное управление Генштаба ВС Беларуси в этом году будет работать над повышением эффективности военной составляющей ОДКБ
20.01.2017 10:41 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 20 января. Поскольку в 2017 году Беларусь председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности, главному оперативному управлению Генерального штаба Вооруженных сил предстоит участвовать в решении задач, направленных на повышение эффективности функционирования военной составляющей организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, подготовленном к отмечаемому 20 января 15-летию ГОУ Генштаба.
В нем подчеркивается, что белорусским военнослужащим в этом году предстоит совершенствовать свои профессиональные навыки в ходе международных учений: Коллективных сил оперативного реагирования государств — членов ОДКБ "Взаимодействие-2017" на территории Армении; с миротворческими контингентами Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство — 2017" в Казахстане; "Боевое содружество — 2017" в России и многих других.
"Приоритетным направлением деятельности ГОУ в этом году станет также обеспечение реализации мероприятий плана строительства и развития Вооруженных сил на 2016—2020 годы и государственных программ в области обороны, — говорится в сообщении. — Кроме того, с высоким качеством должны быть проведены запланированные мероприятия оперативной подготовки в масштабе Вооруженных сил — совместная штабная тренировка и совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации".
В соответствии с требованиями руководящих документов сегодня главное оперативное управление предназначено для организации стратегического планирования обороны государства и применения Вооруженных сил, их строительства и развития, координации деятельности органов военного управления и структурных элементов военной организации государства при выполнении оборонных задач в мирное и военное время.
При непосредственном участии офицеров ГОУ решаются задачи поддержания на высоком уровне боевой и мобилизационной готовности, готовятся и проводятся внезапные проверки с практической отработкой вопросов применения проверяемых подразделений в ходе тактико-специальных учений, проверки готовности дежурных сил и средств по ПВО.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Главное оперативное управление Генштаба ВС Беларуси в этом году будет работать над повышением эффективности военной составляющей ОДКБ
Минск, 20 января. Поскольку в 2017 году Беларусь председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности, главному оперативному управлению...
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