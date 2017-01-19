Преподаватель Галина Каптюг 21 и 22 января будет участвовать в Цюрихе в Международной конференции преподавателей английского языка , где лучшие преподаватели делятся опытом и наработками. Белоруска расскажет о своей инновационной методике преподавания английского, которая в разы повышает эффективность занятия. О новых тенденциях в образовании, статусе учителя, бесполезности домашнего задания она рассказала TUT.BY перед поездкой.





Галина сама обратилась к организаторам конференции, описала свою методику, и ее пригласили выступить перед Международной ассоциацией преподавателей английского языка.

У Галины свои языковые курсы и несколько коллег в подчинении, с которыми она внедряет свою методику. Шесть лет назад Галина поняла, что курсы английского, которые предполагают заучить по 9 новых языковых единиц (слов и выражений) за урок, непродуктивны. И она задумалась над тем, как повысить эффективность 90-минутного занятия. Два года ушло на изучение методик и материалов, и четыре года назад появилась первая версия ее собственной методики. Сейчас редакцию проходит уже третья, улучшенная версия, которая позволяет усвоить за урок до 34 новых слов.

— Моя цель — чтобы ученик усваивал 30−40 и, если надо, 50 языковых единиц за урок. И это возможно. Мне удалось также решить проблему, когда люди не слышат и не узнают слова в потоке речи. На уроках мы вырабатываем навыки восприятия речи, идем не от общего к частному, а от звука к сочетанию звуков, затем слов и словосочетаний к интонации. Этот процесс идет вместе с расширением словарного запаса.

Ученик, перед тем как начать изучение темы, получает лист со всеми незнакомыми словами, которые ему встретятся в упражнениях по грамматике, чтению, аудированию и беседах. Слова разбиты по темам, частям речи, по способу образования и смыслу — положительному или отрицательному. К концу урока ученик эти слова уже знает и на следующих уроках не учит, а вспоминает и повторяет.

— Ученик на этом листке с новыми словами получает не хаос, а систему. Я не стремлюсь поместить студента в незнакомое ему пространство, я лучше сразу устраню сложности. Тогда он не растеряется и не замкнется, встретив незнакомое слово в аудировании, а успех послужит дополнительной мотивацией.





Галина объясняет: чтобы заставить ученика запомнить больше слов, надо помочь ему создать яркие образы, которые будут с ними ассоциироваться. Например, название города Hannover можно сравнить с русским «хреново». Это может быть либо ассоциация, либо связь со словом на русском языке, либо знакомые английские слова. Можно использовать и классические способы группирования слов по теме, корню, частям речи. Также ученика натаскивают на понимание смысла незнакомых слов из контекста и использование этих слов в речи.

Чтобы выученные слова не забывались, преподаватель несколько раз повторяет их в течение урока с промежутками в 3, 5 и 7 минут. Это повышает эффективность урока. Самый рассеянный и уставший ученик выучивал за урок минимум 14 языковых единиц — это самый плохой результат у Галины за все время (худший результат по обычной методике — 5 слов). Окончательное усвоение слова происходит, когда человек сталкивается с ним в реальной жизни.

При этом методика Галины позволяет учить язык без домашнего задания.

— Я всегда говорю своим преподавателям: учите так, чтобы ученики показывали результаты без домашнего задания, но задавайте его. Мы не рассчитываем, что студенты сделают домашнее задание, но оно закрепит результат. Надо уметь учить и такого студента, который ничего не делает.

Методика Галины может применяться для изучения языка на любом уровне и в любом возрасте. Делиться тонкостями методики Галина не боится. Говорит, что инструмент работает только в руках мастера, и украсть методику не получится, не превратив ее в нечто другое.

«Носители языка хороши лишь для закрепления выученного»

— Мир стал очень открытым, и многие учителя отстают от жизни. Дети сейчас хватают все сразу в интернете, и учитель должен использовать интересующее их видео или текст как источник языка. Если дети пришли к тебе со статьей, значит, надо все отбросить и работать с ней, это и будет лучшей мотивацией к учебе. Образование становится более коммерчески ориентированным. Ученик — это клиент, а преподаватель оказывает услугу.

По наблюдениям Галины, дети сейчас хорошо понимают необходимость знания иностранного языка. Кто-то планирует уехать учиться в другую страну, дети-спортсмены хотят общаться с интернациональной командой и т.д.

Новые веяния диктуют и отказ от преподавателей носителей языка.

— Сейчас даже дальнобойщик из Англии или Америки может поучиться четыре недели на курсах и получить право преподавания английского для взрослых. Еще через четыре недели курсов он сможет преподавать у детей. В итоге неподготовленный преподаватель сталкивается с проблемами. Например, в Китае и арабских странах не обучают транскрипции. У нас преподаватель пять лет учит педагогику, психологию, методики преподавания. Британцы, которые с рюкзаком отправляются преподавать английский в Индию, и именуют себя учителями, это неправильно. Носители языка хороши лишь для закрепления выученного, на финальной стадии.

Кроме того, Галина обратила внимание, что в skype уже есть функция синхронного перевода. Если технологии будут развиваться с такой же скоростью, то для разговорного языка преподаватели иностранных языков будут не нужны. Но всегда будут люди, которым язык нужен для бизнеса и реального общения, поэтому профессия преподавателя не умрет, уверена Галина.





«Позвольте учителям творить и освободите от отчетов»

— Дети, которые приходят к нам на курсы, изучая язык в государственных школах, большие умнички. Государственные учителя шикарно работают! Я вижу, как улучшается образование, но систему постоянно нужно менять. Она должна быть гибкой, чтобы подстраиваться под жизнь. Для этого надо ослабить контроль и позволить преподавателям в школах творить. Эти кипы отчетов, классное руководство, обходы по квартирам с проверкой социально опасного положения вешаются на преподавателя. Если оставить преподавателю только преподавание, результат будет лучше.

Галина считает, что преподавателю ничто не мешает хорошо зарабатывать, кроме его собственной лени.

— Даже учитель рисования может давать частные уроки, открыть ИП и платить единый налог. Это требует дополнительного времени, но таков закон рынка, — говорит Галина.