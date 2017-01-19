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В Логойском районе в этом году запустят производство кумыса
20.01.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Первая в Беларуси конеферма по производству кобыльего молока увеличивает объемы продукции. Современное предприятие выпускает полторы тонны молока в сутки. Подробнее — в
Полезный продукт дают элитные породы гнедых. На ферме содержатся полтысячи русских и литовских тяжеловозов. Почти сто процентов продукта поставляют именно на белорусский рынок.
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Кобылье молоко очень полезное — насыщенное белками и ферментами. Оно укрепляет иммунитет, обеспечивает человека необходимыми витаминами и микроэлементами.
В нынешнем году на конеферме в Логойском районе планируют наладить производство кисломолочного продукта — кумыса.
Как говорят работники фермы, такое молоко хорошая альтернатива женскому, если есть необходимость. Также оно рекомендовано к употреблению беременным женщинам и людям, ведущим активный образ жизни — в том числе спортсменам.
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На ферме содержатся полтысячи русских и литовских тяжеловозов. Почти сто процентов продукта поставляют именно на белорусский рынок.
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