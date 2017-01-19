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На экспертном уровне согласован проект концепции сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии коррупции
20.01.2017 11:14 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 20 января. Эксперты согласовали проект концепции сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии коррупции. Дополнительное заседание экспертной группы состоялось в минской штаб-квартире организации 18—19 января.
Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета Содружества, материалы заседания экспертной группы будут направлены в страны СНГ, а проект концепции в установленном порядке внесен на рассмотрение Совета глав государств.
"Совершенствование взаимодействия в области предупреждения коррупции между государствами — участниками СНГ является одним из важнейших направлений дальнейшего наращивания усилий международного сообщества по противодействию этому опасному явлению", — говорится в сообщении.
Концепция сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции разработана в соответствии с Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2014—2018 годы и направлена на развитие правовых и организационных основ взаимодействия в этой области. В ней определены принципы, задачи, основные направления и формы взаимодействия.
Под противодействием коррупции в концепции понимается комплексная, системная деятельность стран Содружества, органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечивающая разработку и реализацию в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества и населением социально-экономических, политических, правовых, организационных и иных мер, направленных на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие коррупционных преступлений и правонарушений, стимулирование активности должностных лиц, служащих и граждан в неприятии указанных явлений, а также своевременное выявление и устранение обстоятельств, способствующих данным преступлениям и правонарушениям.
Положения концепции станут основой для разработки в рамках СНГ международных договоров, а также межгосударственных программ в сфере противодействия коррупции.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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На экспертном уровне согласован проект концепции сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии коррупции
Минск, 20 января. Эксперты согласовали проект концепции сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии коррупции. Дополнительное заседание...
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