﻿ На экспертном уровне согласован проект концепции сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии коррупции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На экспертном уровне согласован проект концепции сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии коррупции

20.01.2017 11:14 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 20 января. Эксперты согласовали проект концепции сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии коррупции. Дополнительное заседание экспертной группы состоялось в минской штаб-квартире организации 18—19 января.

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета Содружества, материалы заседания экспертной группы будут направлены в страны СНГ, а проект концепции в установленном порядке внесен на рассмотрение Совета глав государств.

"Совершенствование взаимодействия в области предупреждения коррупции между государствами — участниками СНГ является одним из важнейших направлений дальнейшего наращивания усилий международного сообщества по противодействию этому опасному явлению", — говорится в сообщении.

Концепция сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции разработана в соответствии с Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2014—2018 годы и направлена на развитие правовых и организационных основ взаимодействия в этой области. В ней определены принципы, задачи, основные направления и формы взаимодействия.

Под противодействием коррупции в концепции понимается комплексная, системная деятельность стран Содружества, органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечивающая разработку и реализацию в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества и населением социально-экономических, политических, правовых, организационных и иных мер, направленных на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие коррупционных преступлений и правонарушений, стимулирование активности должностных лиц, служащих и граждан в неприятии указанных явлений, а также своевременное выявление и устранение обстоятельств, способствующих данным преступлениям и правонарушениям.

Положения концепции станут основой для разработки в рамках СНГ международных договоров, а также межгосударственных программ в сфере противодействия коррупции.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 20 января. Эксперты согласовали проект концепции сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии коррупции. Дополнительное заседание...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Логойском районе в этом году запустят производство кумыса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика