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Родительские комитеты лишили главной функции
20.01.2017 11:51 — Новости Общества | БДГ
Постановление Министерства образования ввело запрет на сбор наличных денег родительскими комитетами. Кроме этого, в ведомстве принято решение сделать субботу шестым учебным днем.
Согласно постановлению Минобразования №126 от 28 декабря 2016 года, родительским комитетам в детских сада и школах запрещается собирать деньги на нужды учебных учреждений.
В документе говорится о том, что к компетенции родительского комитета не могут быть отнесены вопросы, касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения образования.
Соответствующие изменения внесены в следующие документы:
Об этом
В комментарии ведомства говорится о том, что документ принят для более четкого разграничения функций родительского и попечительского советов учреждений образования. Отдельно подчеркивается, что родительские комитеты школ, детсадов и гимназий не имеют никакого права собирать деньги с родителей: заниматься этим должны в попечительском совете учреждения образования. Родительский комитет при этом может согласовывать направление и размер использования собранных денег.
Кроме этого, накануне
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Постановление Министерства образования ввело запрет на сбор наличных денег родительскими комитетами. Кроме этого, в ведомстве принято решение сделать субботу...
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