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Родительские комитеты лишили главной функции

20.01.2017 11:51 — Новости Общества | БДГ  
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Постановление Министерства образования ввело запрет на сбор наличных денег родительскими комитетами. Кроме этого, в ведомстве принято решение сделать субботу шестым учебным днем.

Согласно постановлению Минобразования  №126 от 28 декабря 2016 года, родительским комитетам в детских сада и школах запрещается собирать деньги на нужды учебных учреждений. 

В документе говорится о том, что к компетенции родительского комитета не могут быть отнесены вопросы, касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения образования. 

Соответствующие изменения внесены в следующие документы:

  • Положение о родительском комитете учреждения общего среднего образования, утвержденное постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 28 июня 2011 г. № 47; 
  • Положение о родительском комитете учреждения дошкольного образования, утвержденное постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 65; 
  • Положение о родительском комитете специальной общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-интерната), вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната), центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, утвержденное постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 10 ноября 2011 г. № 277.

Об этом сообщается на Национальном правовом портале. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В комментарии ведомства говорится о том, что документ принят для более четкого разграничения функций родительского и попечительского советов учреждений образования. Отдельно подчеркивается, что родительские комитеты школ, детсадов и гимназий не имеют никакого права собирать деньги с родителей: заниматься этим должны в попечительском совете учреждения образования. Родительский комитет при этом может согласовывать направление и размер использования собранных денег.

Кроме этого, накануне министр образования Игорь Карпенко также подписал указ, согласно которому в школах Беларуси суббота станет учебным днем. При этом работать в субботу будут и классные руководители, и учителя-предметники. На этот день будут перенесены факультативы для детей старших классов, в этот день родители смогут провести консультации с учителями. При этом Минобразования начнет мониторить выполнение приказа нового министра уже с будущей недели.

 
 
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Постановление Министерства образования ввело запрет на сбор наличных денег родительскими комитетами. Кроме этого, в ведомстве принято решение сделать субботу...

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