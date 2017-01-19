Постановление Министерства образования ввело запрет на сбор наличных денег родительскими комитетами. Кроме этого, в ведомстве принято решение сделать субботу шестым учебным днем.

Согласно постановлению Минобразования №126 от 28 декабря 2016 года, родительским комитетам в детских сада и школах запрещается собирать деньги на нужды учебных учреждений.

В документе говорится о том, что к компетенции родительского комитета не могут быть отнесены вопросы, касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения образования.

Соответствующие изменения внесены в следующие документы:

Положение о родительском комитете учреждения общего среднего образования, утвержденное постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 28 июня 2011 г. № 47;

Положение о родительском комитете учреждения дошкольного образования, утвержденное постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 65;

Положение о родительском комитете специальной общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-интерната), вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната), центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, утвержденное постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 10 ноября 2011 г. № 277.

Об этом сообщается на Национальном правовом портале. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В комментарии ведомства говорится о том, что документ принят для более четкого разграничения функций родительского и попечительского советов учреждений образования. Отдельно подчеркивается, что родительские комитеты школ, детсадов и гимназий не имеют никакого права собирать деньги с родителей: заниматься этим должны в попечительском совете учреждения образования. Родительский комитет при этом может согласовывать направление и размер использования собранных денег.