﻿ У гомельчанина на даче нашли полтора килограмма марихуаны - возбуждено уголовное дело. 21.by
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У гомельчанина на даче нашли полтора килограмма марихуаны - возбуждено уголовное дело

20.01.2017 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Мужчину задержали сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РОВД. 35-летний житель областного центра подозревается в сбыте марихуаны.


Во время осмотра личного авто задержанного милиционеры обнаружили два полимерных свертка с наркотиком общей массой более 40 грамм, а также 1270 рублей и 200 долларов.

— При обыске на даче у мужчины нашли еще 1,5 килограмма наркотического средства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет с конфискацией имущества, — рассказала официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Катерина Родионова.

 
 
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Во время осмотра личного авто задержанного милиционеры обнаружили два полимерных свертка с наркотиком общей массой более 40 грамм, а также 1270 рублей и 200 долларов.

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