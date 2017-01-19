Мужчину задержали сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РОВД. 35-летний житель областного центра подозревается в сбыте марихуаны.





Во время осмотра личного авто задержанного милиционеры обнаружили два полимерных свертка с наркотиком общей массой более 40 грамм, а также 1270 рублей и 200 долларов.

— При обыске на даче у мужчины нашли еще 1,5 килограмма наркотического средства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет с конфискацией имущества, — рассказала официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Катерина Родионова.