Александр Лукашенко прокомментировал тему создания в Беларуси центров временного содержания мигрантов. Соответствующие заявления он сделал сегодня при утверждении решения на охрану Государственной границы Беларуси органами погранслужбы в 2017 году, передает БЕЛТА .



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«У нас есть некие соглашения с ЕС по миграции. Они якобы выделяют нам средства на обустройство мест пребывания мигрантов. Я хотел бы услышать вашу оценку в этом плане и оценку наших договоренностей, действий. Что на сегодняшний день сделано, и что мы будем делать?» — поинтересовался глава государства.

«Хочу это сказать еще потому, что, опять же, в средствах массовой информации, я смотрю, некоторые наши особо „свядомыя“ кричат о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в „отстойник“, — сказал глава государства. — Хочу предупредить, что никакого „отстойника“ в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты здесь не нужны».

«Если кто-то в этом заинтересован, то деньги должны выделяться не только под создание подобных пунктов и поселений для незаконных мигрантов, но и их дальнейшую экстрадицию. Нам они здесь не нужны. Это надо иметь в виду», — отметил Александр Лукашенко.

«Поэтому пока мы далеко в этом плане не зашли, если есть какие-то опасности, мы должны немедленно приостановить подобные процессы. Если это необходимо», — резюмировал президент.

Напомним, ЕС выделяет Беларуси 7 млн евро на строительство миграционных центров на 30-50 человек. Как сообщили в МВД , речь идет о размещении в центрах только иностранцев — незаконных мигрантах, задержанных в Беларуси, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут.

Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией.