Люди не оставили в беде многодетную семью Александра Магерко и Елены Алексеенок, лишившуюся дома и имущества при пожаре в деревне Старое Село Ушачского района.

Трагедия произошла утром 9 января, когда папа ушел на работу, а мама и трое детей еще спали. Сработали пожарные извещатели, и, успев надеть на себя что под руку попало, завернув в одеяло малыша, жильцы покинули полыхающий дом.

От щитового строения огонь фактически не оставил ничего. Уцелели только хозяйственные постройки и живность на подворье. Семья оказалась на улице без еды, одежды, денег, документов.

Первыми на помощь пришли односельчане — приютили, накормили, обогрели. В тот же день территориальный центр социального обслуживания населения Ушачского района объявил масштабную акцию «Семья — семье».

— Я даже не могу сказать, кто откликнулся первым. Наверное, семьи, у которых есть дети, а потом и многие другие, — сообщила заведующая отделением срочной социальной помощи ТЦСОН Наталья Коршун. — Мои телефоны, служебный и мобильный, звонили почти беспрерывно. Постоянно приходили жители Ушач и близлежащих деревень — приносили одежду, обувь, постельные принадлежности, игрушки, посуду. Бабушки-пенсионерки делились своими небольшими пенсиями — кто три, кто пять рублей. За габаритными вещами отправляли нашу «Газель» на дом к тем, кто проявил милосердие. Загружали тахту, кровать со всеми постельными принадлежностями, кухонную утварь…

Звонили руководители ЗАО «Сорочино», лесхоза, других предприятий и организаций, Красный Крест. Деньги собрали сотрудники финансового отдела райисполкома. Работники многих трудовых коллективов изъявили желание, чтобы у них из заработной платы отчислили определенную сумму на помощь пострадавшей семьи. Свою поддержку, в том числе финансовую, оказал РОЧС.

— Откликнулся практически весь район. Ушачане вообще отзывчивый и добрый народ, но такая масштабная акция прошла впервые, — отметила Наталья Коршун.

В семье Александра и Елены — четверо детей. Вика — студентка ВГУ им. П. Машерова (она единственная, кого во время происшествия не было дома, — сдавала экзамен). Кирилл учится в Лепельском агротехническом колледже и приехал домой на каникулы. Арсений — второклассник местной школы, а самому младшему Ярославу нет еще и годика.

Пока родители с детьми устроились у родственников. Но ОАО «Ильюшинский» уже выделило семье дом усадебного типа в Старом Селе, сообщили в райисполкоме.