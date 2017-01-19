Лиозненский райотдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели людей при пожаре в деревне Хотемля, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Пожар ночью 7 января полностью уничтожил жилой дом на улице Лесной. Спасатели обнаружили на месте происшествия трупы 61-летнего хозяина, а также еще двух человек — предположительно, это 51-летний мужчина и его супруга, жители деревни Обухово Витебского района.

По данным следствия, накануне, 6 января, супруги приехали в гости в деревню Хотемля. С ними также был судимый 31-летний житель деревни Пушкари Витебского района.

В течение дня компания выпивала. В одиннадцатом часу вечера гость из Пушкарей позвонил матери и попросил ее связаться с его женой — чтобы та приехала за ним в Хотемлю и забрала домой.

33-летняя супруга мужчины была пьяна и поэтому не помнит, где именно находилась в Витебске в момент вызова такси для поездки в деревню, с чьего номера телефона звонила и в какую именно службу обращалась.

Следователи установили, что с личного мобильного женщина такси не вызывала, а в диспетчерские службы такси в Витебске 6 января и в ночь на 7 января вызова для поездки в деревню Пушкари или Хотемля не поступало.

Гость не дождался приезда супруги и вышел ей навстречу. Такси он встретил в деревне Мятли Лиозненского района — в 5 км от места происшествия. Когда водитель узнал, что денег на оплату проезда у пассажиров нет, высадил их и уехал.

Для выяснения всех обстоятельств (в том числе проверки показаний ранее судимого свидетеля) следователи устанавливают личность водителя такси, который в рождественскую ночь ездил в район деревень Мятли, Крынки, Хотемля Лиозненского района.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах этой поездки, следователи просят сообщить в Лиозненский райотдел СК по телефонам: 8 (02138) 41−375, +375 (33) 399−80 -31 или прийти по адресу: Лиозно, улица Ленина, дом 87, кабинет 4.