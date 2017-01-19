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В предстоящие выходные синоптики прогнозируют сырую погоду с мокрым снегом и дождем
20.01.2017 13:14 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 20 января. В предстоящие три дня в Беларуси ожидается сырая промозглая погода с мокрым снегом и дождем, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
По его словам, в субботу, 21 января, погодные условия на территории Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты и влажная теплая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ночью и утром на значительной части территории, днем в отдельных районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 5—10 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток составит минус 3 — плюс 3°С.
В воскресенье, 22 января, большая часть республики окажется в поле повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы немного подморозит до минус 1—8°С, при прояснениях по востоку до минус 12°С; днем минус 3 — плюс 2°С. В отдельных районах страны небольшой снег, мокрый снег, слабый туман, гололед, на дорогах гололедица.
В Минске возможен небольшой снег, мокрый снег, дождь. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью минус 3—5°С, днем около 0°С.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 20 января. В предстоящие три дня в Беларуси ожидается сырая промозглая погода с мокрым снегом и дождем, сообщил начальник службы гидрометеорологических...
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