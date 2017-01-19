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В прошлом году в Гродненской области ДТП чаще всего происходили в среду
20.01.2017 13:20 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 20 января. Чаще всего дорожно-транспортные происшествия в Гродненской области в 2016 году происходили в среду. В 2015 году лидирующие позиции по этому пункту занимала суббота.
По информации управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома, за 2016 год по средам было совершено 66 аварий, в которых пострадали люди. Несмотря на это, наиболее трагически заканчивались происшествия в пятницу, в прошлом году в эти дни погибли 13 человек. Реже всего ДТП происходили по четвергам — 39 случаев. По вине нетрезвых водителей происшествия с пострадавшими чаще всего случались по средам и пятницам — 8 аварий в обоих случаях, реже всего в четверг — 2 ДТП за весь год.
Меньше всего ДТП в области произошло в марте — 19. В этих авариях погиб один человек. Месяцем-рекордсменом по количеству аварий стал июль — 44 случая, в этом же месяце наибольшее количество травмированных — 49 человек. Несмотря на общее количество ДТП, больше всего жизней унесли июнь и декабрь — каждый по 10 человек. В июне подавляющее число ДТП было совершено по вине нетрезвых — 8 случаев.
Самым безопасным временем суток являлся промежуток между 00.00 и 04.00 часами утра. За это время было совершено 26 ДТП. Чаще всего аварии происходили с началом вечернего часа пик. За 2016 год в промежутке между 16.00 и 20.00 часами произошло 111 ДТП.
Самой аварийно опасной дорогой Гродненской области остается М6 Минск — Гродно. В 2016 году на ней произошло 20 аварий, в которых пострадали 25 человек, 9 погибли. Вторую строчку в этом черном списке держит автодорога М11 погранпереход "Бенякони — Бытень". Там произошло 10 ДТП, в которых 1 человек погиб, а 14 получили ранения.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 20 января. Чаще всего дорожно-транспортные происшествия в Гродненской области в 2016 году происходили в среду. В 2015 году лидирующие позиции по этому пункту...
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