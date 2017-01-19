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Министр иностранных дел: "Шаг за шагом мы решим визовую проблему"

20.01.2017 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство иностранных дел планирует «шаг за шагом» расширять возможности для безвизового въезда иностранцев в Беларусь, заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время церемонии открытия мемориальной доски с информацией о месте размещения в 1919 году Комиссариата по иностранным делам.

— Мы должны двигаться шаг за шагом. Я думаю, что небольшими шагами мы решим визовую проблему. Мы расширим безвизовый въезд для иностранных граждан, которые хотят посетить Беларусь. Я уверен, что мы решим и визовую проблему в наших переговорах с Европейским союзом, — заявил министр иностранных дел.

Напомним, с 12 февраля в нашу страну без виз на пять дней смогут прилетать граждане 80 государств. В связи с этим в московских аэропортах у некоторых пассажиров, прилетевших из Беларуси, начали проверять паспорта — чтобы не пропустить безвизовых туристов в Россию.

— Там не проверяют всех пассажиров, которые прибывают из Минска. Совсем нет, — объяснил Владимир Макей. — В России проверяют также пассажиров, которые прибывают из южных направлений. Из Сочи, например. Идет выборочная проверка в целях безопасности. Но я знаю, что определенные проблемы существуют. Мы работаем вместе с нашими российскими коллегами над решением этих проблем. И я думаю, что мы их решим.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство иностранных дел планирует "шаг за шагом" расширять возможности для безвизового въезда иностранцев в Беларусь, заявил министр иностранных дел...

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